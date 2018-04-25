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Бывший замглавы администрации Удмуртии возглавил ижевский цирк
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Бывший замглавы администрации Удмуртии возглавил ижевский цирк 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Бывший замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Лещинский возглавил Государственный цирк Удмуртии, расположенный в Ижевске, следует из сообщения на официальной странице цирка во «Вконтакте».
«Сегодня министр культуры и туризма Удмуртской Республики В. М. Соловьев представил коллективу Государственного цирка Удмуртии нового директора. Им назначен Андрей Сергеевич Лещинский», — следует из сообщения.
Приказ о назначении Андрея Лещинского подписал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Лещинский вступит в должность с 25 апреля.
Как напоминает Udm-Info, Лещинский работал заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики — начальником Управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления с 2014 года. Эту должность он покинул в середине апреля текущего года.
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