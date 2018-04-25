Ещё
RT вышел в финал Monte-Carlo TV Festival с эфиром о Мосуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RT вышел в финал Monte-Carlo TV Festival с эфиром о Мосуле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеканал RT поборется за главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Новости в прямом эфире».
Канал получил номинацию за эфир, посвященный гуманитарной катастрофе в Мосуле, где иракская армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков. Конкуренцию за награду ему составят Sky News, BBC News и Al Jazeera English.
RT одним из первых среди международных телеканалов начал рассказывать о страданиях мирных жителей в этом городе. Военный корреспондент Мурад Газиев на месте событий разговаривал с местными жителями, вынужденными покинуть свои дома, а также рассказывал о масштабных разрушениях, причиненных городу после авиаударов коалиции. В эфире выступали эксперты, в том числе представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо. Чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению людей RT также запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.
В 2013 году RT удостоился приза фестиваля в Монте-Карло за эфир о падении челябинского метеорита. RT вышел в финал фестиваля с эфиром, посвящённым хронике столкновений демонстрантов и полиции в День соборности Украины 22 января. Корреспонденты RT в прямом эфире вели репортаж о беспорядках в Киеве, находясь в самом центре событий — среди пылающих баррикад на Майдане. В 2015 году RT вышел в финал Monte-Carlo Television Festival с выпуском о массовом расстреле мирных жителей на митинге в честь празднования Дня Победы в Мариуполе. В 2017 году финалистом премии стал спецвыпуск RT, посвящённый выборам в Государственную думу РФ.
Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ.
РИА Новости: последние новости
Декларацию врио главы Кузбасса опубликовали без данных о доходах по ошибке Генштаб рассказал о "странностях" при ударе по "химическим" объектам в САР Сирия детально проанализировала итоги отражения ракетного удара США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах247
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение