Эфир RT о гуманитарной катастрофе в Мосуле стал финалистом Monte-Carlo TV Festival

Эфир телеканала RT , посвящённый гуманитарной катастрофе в Мосуле, претендует на главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Новости в прямом эфире» (Live Breaking News).

RT одним из первых среди международных каналов стал рассказывать о страданиях мирных жителей в Мосуле, который подвергался регулярным обстрелам в ходе спецоперации иракской армии и западной коалиции против боевиков.

Кроме того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к бедственному положению людей запустил в соцсетях компанию #MosulSOS.

В 2013 году RT стал победителем фестиваля в Монте-Карло. В 2014, 2015 и 2017 годах RT становился финалистом фестиваля.