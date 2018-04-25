Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году /3/ 

Белые протестующие националисты разожгли ожесточенные столкновения. В августе 2017 г. белые националисты и протестующие из правого крыла съехались в город Шарлотсвилл, штат Виргиния, и вышли на улицы, выкрикивая «Кровь и почва», — фразу, отсылающую к нацистской философии /edition.cnn.com,12 августа 2017 г. /. Двадцатилетний белый националист Джеймс Алекс Филдс протаранил на автомобиле толпу протестующих против расизма, в результате чего, один человек погиб, 19 получили ранения /www.cbsnews.com, 12 августа 2017 г. /. В сообщении газеты «Дейли телеграф» /"The Telegraph"/ от 13 августа 2017 г., группы, защищающие гражданские права, описали бунт как «самое крупномасштабное собрание ненавистников» в Америке за прошедшие десятилетия. Председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Анастасия Крикли 23 августа заявила: «Мы обеспокоены расистскими демонстрациями с явно расистскими лозунгами белых националистов, неонацистов и Кук-клукс-клана, которые продвигают идею превосходства белых и занимаются подстрекательством к расовой дискриминации и ненависти». Анастасия Крикли раскритиковала неспособность правительства США безоговорочно отказывать в проведении жестоких расистских мероприятий и призвала высокопоставленных политиков и государственных должностных лиц США безоговорочно и безусловно отвергать и осуждать преисполненные ненависти расистские речи и преступления в Шарлотсвилле и по всей стране /www.un.org, 23 августа 2017 г. /.
Межрасовые отношения ухудшились. Согласно результатам опроса американского института общественного мнения Gallop, обнародованным 15 марта 2017 года, 42 процента граждан США сказали, что лично «особо обеспокоены» межрасовыми отношениями в США, что на 7 процентных пункта больше, чем в 2016 г. Данный показатель оказался самым высоким за 17 лет проведения данного опроса. Вот уже третий год подряд подобные беспокойства значительно увеличиваются. Согласно результатам исследования, проведенного Pew Research Center в августе 2017 г., 58 процентов американцев называют расизм «большой проблемой общества» /рост на 8 процентных пунктов за последние два года и увеличение примерно в два раза с 2011 г. /www.pewresearch.org, 29 августа 2017 г. /. Согласно данным сайта BBC от 26 сентября 2017 г., в 2016 г., игрок Национальной футбольной лиги /NFL/ Колин Каперник отказался встать во время исполнения национального гимна и приклонил колено. «Я не встану, чтобы продемонстрировать гордость за флаг страны, угнетающей чернокожих и цветных людей», — сказал он. В последствие ряд игроков присоединились к его акции.
Расовая дискриминация происходит довольно часто. Согласно сообщению сайта BBC от 31 мая 2017 г., супер-звезда Национальной баскетбольной ассоциации /NBA/ Джеймс Леброн заявил, что на его доме в Лос-Анджелесе краской из баллончика было написано слово, начинающееся на букву «Н». Он сказал, что расизм всегда будет частью Америки, и ненависть в Америке, особенно к афроамериканцам, имеет место каждый день. Американская газета «Нью-Йорк пост» /"The New York Post"/ сообщила 15 сентября 2017 г., что пожарный-волонтер в штате Огайо опубликовал расистские заявления у себя на Facebook, в которых говорилось, что он бы спас собаку из горящего дома, прежде чем спасать темнокожего человека. «Это потому что одна собака — намного важнее, чем миллионы „н…“, отметил он. Согласно данным, опубликованным на сайте газеты „Нью-Йорк дейли ньюс“ /»New York Daily News"/ 3 ноября 2017 г., на двух кандидатов в школьный совет азиатского происхождения было совершено расистское нападение в центральной части штата Нью-Джерси. В открытке, отправленной жителям города Эдиссон, находилась фотография, где на лицах двоих стоял штамп «депортированы». Результаты исследования Pew Research Center свидетельствуют о том, что некоторые группы меньшинств чаще сталкиваются с угнетениями на расовой почве. Четверть темнокожих американцев и 10 процентов латиноамериканцев сказали, что становились объектами дискриминации в интернете из-за их расовой и национальной принадлежности /www.pewresearch.org, 25 июля 2017 г. /.
Среди представителей меньшинств отмечается более низкие уровень занятости и уровень заработных плат. Согласно информации с сайта газеты «Лос-Анджелес таймс» /"Los Angeles Times"/ от 15 сентября 2017 г., с тех пор как Министерство труда США начало отслеживать безработицу среди представителей разной расовой принадлежности в начале 1970-х гг., уровень безработицы среди темнокожего населения почти вдвое превысил уровень безработицы среди белых граждан. В 1979 г. среднестатистический афроамериканец зарабатывал 80 процентов от суммы, зарабатываемой белым гражданином в час. К 2016 г. данный показатель составлял уже 70 процентов /www.washingtonpost.com, 5 сентября 2017 г. /. Согласно информации на сайте газеты «Ю-Эс-Эй тудей» /"USA Today"/ от 16 декабря 2017 г., по всей стране доход среднестатистической темнокожей семьи составлял лишь 61 процент от дохода среднестатистической белой семьи. В городе Эри, штат Пенсильвания, уровень безработицы среди белого населения составляет 4 процента, в то время как среди темнокожего — 24,6 процента. Медианный доход афроамериканцев составляет лишь 43,2 процента от медианного дохода белых граждан. Согласно сообщению с сайта газеты «Ю-Эс-Эй тудей» от 3 октября 2017 г., число представителей групп меньшинств в высокотехнологичных компаниях сокращается. По информации одной из технологических компаний в Сан-Франциско, занимающейся подбором персонала, чернокожие составляют лишь 2-3 процента от общего числа так называемых «белых воротничков», что намного меньше, чем их совокупная доля участия в трудовой деятельности, которая составляет 12 процентов. Кроме того, только около 5 процентов латиноамериканцев заняты офисной работой /www.ibtimes.com, 31 марта 2017 г. /.
Разрыв в уровне благосостояния между представителями различных рас растет. Согласно данным, обнародованным Федеральной резервной системой США в сентябре прошлого года, в период с 2013 по 2016 гг. разрыв в уровне благосостояния между темнокожими и белыми семьями вырос на 16 процентов, а между белыми и латиноамериканцами — на 14 процентов. В 2016 г. медианные чистые активы белых семей составили 171 тыс. долларов США, в то время как у темнокожих они равнялись 17 тыс. 600 долларов США, а у латиноамериканцев — 20 тыс. 700 долларов, что составляет 10,29 процента и 12,11 процента соответственно от средних чистых активов белых семей /www.washingtonpost, 28 сентября 2017 г. /. Согласно докладу, обнародованному Economic Policy Institute 13 февраля 2017 г., чистые активы более чем у одной из четырех афроамериканских семей равняются нулю или отрицательные /www.epi.org, 13 февраля 2017 г. /. Как стало известно из данных Бюро переписи населения США /U. S. Census Bureau/, опубликованных в сентябре 2017 г., в 2016 году медианный доход афроамериканских семей составлял 39 490 долларов США, что на 1873 доллара меньше, чем в 2000 г. Афроамериканцы являются единственной расовой группой, которая, по данным вышеупомянутого бюро, оказалась позади по сравнению с 2000 г. /www.latimes.com, 15 сентября 2017 года/. /следует/