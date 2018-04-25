Зачем большевики отправили экспедицию на поиски Шамбалы

Эту мифическую страну, упоминания о которой встречаются в древних текстах, на протяжении нескольких столетий искали многие путешественники и исследователи. Среди желающих найти Шамбалу были и большевики. Зачем же те, кто пропагандировал атеизм и полное отрицание каких-либо сверхъестественных сил, стремились попасть в этот таинственный край?

Что такое Шамбала

Согласно буддийскому учению, когда-то на Земле существовала страна Шамбала, которой правил могущественный волшебник. Опасаясь вторжения врагов и разорения великого государства, глава Шамбалы с помощью магии сделал свою вотчину невидимой. По преданиям Шамбалу населяют высокие белые люди, владеющие тайными знаниями и магическими артефактами.

Некоторые, верившие, что мифическая страна находится в другом, параллельном измерении, считали, что для того, чтобы попасть туда, необходимо упорно работать над собой. Когда человек полностью овладеет определенными техниками, Шамбала сама предстанет перед ним. Так утверждал и Далай-Лама. Однако большинство склоняется к мысли, что заветный край располагается в Тибете.

Оккультизм в ЧК Мало кто знает, что в начале 1920-х годов в ЧК был создан специальный отдел, сотрудники которого занимались вопросами оккультизма, магии и других сверхъестественных и паранормальных явлений. Руководил отделом Глеб Бокий, а курировал деятельность тайной лаборатории сам Феликс Дзержинский . Официально отдел занимался разработкой шифров и проектированием всевозможной аппаратуры для ведения разведывательных операций. Однако помимо этого сотрудники изучали особенности человеческого мозга, телепатию и способы влияния на массы.

Специалист по истории спецслужб Валерий Малеваный утверждает, что «они (Бокий и другие сотрудники) хотели на Тибете найти древние технологии, нанотехнологии, которые якобы были здесь, на Земле». Речь, безусловно, идет о Шамбале. Что же касается соединения двух, казалось бы, различных понятий «оккультизм» и «коммунизм», то об этом предельно ясно высказался академик Владимир Полеванов: «Коммунистическая идеология практически является религиозным течением. А двух господствующих религий быть не может!» По одной из версий, именно для усиления позиций новой власти в 1925 году на поиски Шамбалы и выдвинулась экспедиция, которую возглавил Яков Блюмкин.

Экспедиция в Шамбалу

Официальная цель экспедиции была заявлена как помощь жителям Тибета в борьбе с английскими империалистами. Яков Блюмкин в совершенстве владел несколькими языками, благодаря чему ему удалось выдать себя за монгольского ламу и втереться в доверие к тибетским старейшинам.

По всей видимости, участники экспедиции Шамбалу так и не нашли. Однако Блюмкин вернулся назад не с пустыми руками. Несмотря на то что большая часть документов об этом походе до сих пор засекречена, некоторые историки полагают, что Яков Блюмкин собрал множество легенд, преданий и других сведений о Шамбале, а также обнаружил несколько древних артефактов. Историк и писатель Николай Субботин говорил о том, что Блюмкин написал отчет, в котором описал некое устройство под названием «ваджра», метающее огненные стрелы.

Однако некоторые историки считают, что экспедиция на Тибет была всего лишь фикцией, чтобы отвлечь внимание других стран от вмешательства в дела молодой республики. Как бы то ни было, жизнь руководителя похода Якова Блюмкина сложилась трагично. Его обвинили в шпионаже и расстреляли в 1929 году.