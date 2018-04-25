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ФРП предоставит фармкомпаниям льготы на покупку техники для маркировки лекарств
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ФРП предоставит фармкомпаниям льготы на покупку техники для маркировки лекарств 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготы фармацевтическим компаниям на покупку оборудования для маркировки и прослеживания товаров, прием заявок на получение льгот уже начался, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ФРП.
"Для внедрения процесса маркировки фармпроизводителям требуется приобретение специального оборудования. ФРП запустил новую программу по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств", — сказали в организации.
По условиям программы, льготный заем на покупку соответствующего оборудования можно получить под 1% годовых сроком до двух лет на сумму от 5 до 50 млн рублей.
Как отметили в организации, ключевая особенность программы в том, что со стороны предприятия не требуется софинансирование проекта, погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом. «За счет средств займа можно полностью оплатить покупку оборудования, однако компания должна предоставить банковскую гарантию на сумму займа в качестве его обеспечения», — сказали в Фонде.
Согласно программе локализации оборудования, утвержденной совместно с Минпромторгом РФ и Росздравнадзором РФ, до конца 2018 года единый оператор национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поставит на рынок не менее 200 комплектов соответствующего оборудования. В пресс-службе ЦРПТ сообщили, что оборудование, выпускаемое компанией, входит в перечень техники, на которую распространяются льготы ФРП.
Пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в России в феврале 2017 года, с 2020 года маркировка лекарств станет обязательной. В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
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