ФРП начал прием заявок на льготные кредиты под 1% на покупку оборудования для маркировки лекарств

ФРП запустил новую программу по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств. Для внедрения процесса маркировки фармпроизводителям требуется приобретение специального оборудования. Теперь в ФРП можно получить льготный заём на эти цели под 1% годовых сроком до 2 на сумму от 5 до 50 млн рублей. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом.

Ключевая особенность программы — со стороны предприятия не требуется софинансирование проекта. То есть за счет средств займа можно полностью оплатить покупку оборудования, однако компания должна предоставить банковскую гарантию на сумму займа в качестве его обеспечения.

Информация о программе: http://frprf.ru/zaymy/markirovka-lekarstv/

Заявку на льготный заём можно подать уже сейчас на сайте фрп.рф. Подробную информацию об этой и других формах господдержки можно получить в консультационном центре ФРП по телефону 8 800 500-71-29.

Справочно

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» направлена на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, а «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам в соотношении 70/30 на половину стоимости проекта.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям разобраться в программах фонда, способах участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www. frprf.ru/