Руководители четырех стран Юго-Восточной Европы обсудили реализацию совместных проектов

Греции и Бухарест , 25 апреля / Синьхуа / — Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ во вторник сообщила, что она и руководители Сербии Болгарии обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества и конкретные проекты, которые четыре страны могут совместно реализовать.

В. Дэнчилэ, президент Сербии Александр Вучич , премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава правительства Болгарии Бойко Борисов после прошедшей в Бухаресте встречи заявили, что механизм встречи в четырехстороннем формате предоставил благоприятную платформу для укрепления диалога и определения модели сотрудничества в регионе Юго-Восточной Европы, особенно сотрудничества в области экономического развития. Она подчеркнула, что лидеры четырех стран рассмотрели, главным образом, проекты, которые они могут совместно реализовать, а также обсудили механизм «сотрудничества 16+1». Они выразили надежду, что на следующей встрече появится возможность конкретнее обсудить совместные проекты, по которым сейчас стороны проводят консультации.

Назвав Сербию стабилизирующим элементом на Западных Балканах и высоко оценив вклад, внесенный ею в сотрудничество и процесс примирения, В. Дэнчилэ пообещала, что Румыния будет поддерживать вступление Сербии в ЕС . При этом она отметила, что Румыния предоставит председательствующей в ЕС Болгарии поддержку в реализации целей, обозначенных в рамках ее председательства. В заключение В. Дэнчилэ подчеркнула, что Греция является важным региональным партнером Румынии, поэтому Бухарест надеется на продвижение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества в двусторонних, региональных и европейских делах.

Отметим, что это третья встреча четырех стран. Две предыдущие встречи прошли в октябре 2017 года в болгарском городе Варна и в декабре 2017 года в сербском Белграде соответственно. —0—