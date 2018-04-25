Хроника нарушений прав человека в США в 2017 году /7/

5 июля

На веб-сайте газеты «Файнэншл таймс» сообщалось, что «политическая система США уже настолько извращена огромными средствами, что теперь находится под контролем олигархии республиканской партии, ответственной в первую очередь перед сверхбогатыми донорами. Богачи-доноры путем фальсификации результатов выборов и других гнусных действий успешно создали ситуацию, в которой даже если они не могут контролировать все правительственные ведомства, они по-прежнему могут занимать очень важную позицию и эффективно блокировать любую повестку дня, способную изменить статус-кво.

11 июля

Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром Пью, около 67 проц. людей в возрасте от 18 до 29 лет подверглись некоторым формам онлайн-преследования, а молодые женщины чаще всего подвергаются онлайн-насилию. Около 21 проц. женщин в возрасте от 18 до 29 лет говорят, что они подвергались сексуальным домогательствам в интернете, а 53 проц. из них заявляют, что им отправлялись эротические фотографии, которых они не просили.

22 июля

Йемене. На веб-сайте „Inercept.com“ сообщалось, что США возобновляют войну в Афганистане , расширяют военные операции в Ираке Сирии и проводят тайные рейды в Сомали

22 июля

По сообщению веб-сайта газеты „Индепендент“ , авиаудар, нанесенный 21 июля американскими ВВС, унес жизнь 16 сотрудников национальной полиции Афганистана, сражавшихся с талибами . Еще двое сотрудников полиции пострадали.

25 июля

Согласно данным опроса, проведенного исследовательский центром Пью, национальные меньшинства США чаще сталкиваются с онлайн преследованиями, носящими расовый характер. Четверть чернокожих американцев говорят, что они подвергались в интернете преследованию из-за их расы и этнической принадлежности. Около 74 проц. чернокожих и 72 проц. латиноамериканцев считают онлайн-домогательства „серьезной проблемой“. В то время как 68 проц. чернокожих, заявляют, что для них важнее чувствовать себя в безопасности и принятыми в интернете, чем иметь возможность свободно высказывать свое мнение.

26 июля