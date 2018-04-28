В Краснодаре стартовал сезон фонтанов 

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Включению каждого из 11 фонтанов и фонтанных комплексов после зимнего перерыва предшествовало театрализованное представление.
Первый фонтан в Чистяковской роще заработал в 17.00. Последним был включен главный городской фонтан на Театральной площади — в 21.00. — Сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.
На церемонии запуска последнего выступила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко:
— Открытие светомузыкального фонтана — это особая атмосфера нашей южной столицы. Краснодарцы любят прийти сюда помечтать, послушать музыку, пообщаться с друзьями. Праздник открытия фонтанов традиционно вошёл в число самых любимых горожанами.
Открытию фонтана на Театральной площади предшествовал концерт, который начался в 20:00. Перед гостями церемонии выступили артисты шоу-театра «Премьера», вокально-хореографический ансамбль «Родник», концертный духовой оркестр.
Напомним, перечень фонтанов, работающих в городе, они расположены: в Чистяковской роще, на Театральной площади, в сквере Дружбы народов, перед Законодательным Собранием Краснодарского края, в парке «Городской сад», перед Домом книги по ул. Красной, на Бульваре Платановом, в сквере им. Жукова, по ул. Красной у памятника Св. Екатерине, в сквере «Фестивальном» и на Александровском бульваре.