В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

Краснодар . 28 апреля — Новая Кубань. Включению каждого из 11 фонтанов и фонтанных комплексов после зимнего перерыва предшествовало театрализованное представление.

Первый фонтан в Чистяковской роще заработал в 17.00. Последним был включен главный городской фонтан на Театральной площади — в 21.00. — Сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

— Открытие светомузыкального фонтана — это особая атмосфера нашей южной столицы. Краснодарцы любят прийти сюда помечтать, послушать музыку, пообщаться с друзьями. Праздник открытия фонтанов традиционно вошёл в число самых любимых горожанами.

Открытию фонтана на Театральной площади предшествовал концерт, который начался в 20:00. Перед гостями церемонии выступили артисты шоу-театра «Премьера», вокально-хореографический ансамбль «Родник», концертный духовой оркестр.