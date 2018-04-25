27 апреля в Краснодаре запустят 11фонтанов

В канун майских праздников в краевом центре состоится торжественное открытие 11 городских фонтанов. Они начнут свою работу с 17 до 21 часа.

Праздничная программа на главном городском светомузыкальном фонтане на Театральной площади начнется в 20 часов, запуск — в 21.00. Здесь будет установлена сценическая площадка, где выступят артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» и Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник».

У фонтанного комплекса около кинотеатра «Аврора» праздничная программа начнется в 20.00, запуск фонтана запланирован на 21.00.

Горожан приглашают и на концертную тематическую программу «Волшебные мелодии фонтана», которая начнется в 17.00 у фонтана перед Законодательным собранием Краснодарского края , запуск фонтана — в 18.00.

Для самых маленьких краснодарцев организаторы приготовили оригинальное театрализованное представление «Цветочный город» по мотивам романа — сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Оно начнется в 18.00, запуск фонтана — в 19.00 в сквере им. Жукова.