Воздушные дуэли, перехваты и гибель пилотов в Эгейском море

В прессе можно прочитать материалы про «перехваты» самолетов тех или иных стран, приближающихся к границам другого государства. Англичане регулярно «перехватывают» российские самолеты, японцы — китайские, россияне — американские. Слово громкое, но на деле это просто означает обозначение своего присутствия рядом.

Настоящие же перехваты в воздушном пространстве страны (а не где-то рядом), с реальным захватом целей системой наведения, с вооруженными боеприпасами самолетами, с воздушными дуэлями, которые влекут гибель пилотов, с применением ракет по самолетам и впечатляющей воздушной акробатикой, что уже несколько раз практические привело к полномасштабной войне, происходит сегодня только в одной точке мира — в Эгейском море.

В мастерстве ведения ближнего воздушного боя уже более тридцати лет упражняются пилоты ВВС Греции Турции , и в основном это происходит в воздушном пространстве Греции.

В апреле этого года в Эгейском море разбился многоцелевой истребитель Mirage 2000-5 ВВС Греции, который возвращался с миссии по перехвату вторгшихся в воздушное пространство страны турецких самолетов. Опасного сближения и воздушной дуэли на этот раз не было, турецкие самолеты покинули воздушное пространство Греции до появления греческих, тем не менее пилот — капитан ВВС Георгиос Балтадорос — погиб в ходе крушения самолета.

И эта не первая гибель пилотов в ходе подобных «перехватов».

• 18 июня 1992 года греческий «Мираж», ввязавшийся в «дуэль с двумя турецкими F-16 на малой высоте над островом Айос-Эфстратиос, разбился, пилот Николаос Сиалмас погиб.

• 8 октября 1996 года в греческом воздушном пространстве недалеко от острова Хиос потерпел крушение турецкий F-16. Один из летчиков, Осман Чилекли, успешно катапультировался, второй пилот, Наиль Эрдоган, пропал без вести. Его тело так и не нашли. Через 16 лет Чилекли признался, что его сбил греческий самолет, и позже министр обороны Турции также признал, что греческий „Мираж“ поразил турецкий F-16 ракетой „воздух-воздух“.

В 2016 году прокуратура Анкары потребовала двойного пожизненного заключения для греческого пилота Таноса Гриваса, который сбил турецкий самолет, за умышленное убийство, и еще 12 лет тюрьмы за потерю турецкой машины. И еще 1 миллиард долларов компенсации. Афины, кстати, отрицают факт пуска ракеты и заявляют, что турки в ходе маневрирования в воздухе сами потеряли контроль над самолетом и разбились, при этом самолет турецких ВВС был вооружен и вторгнулся в воздушное пространство Греции не один.

• 23 мая 2006 года в ходе воздушной дуэли столкнулись самолеты F-16 греческих и турецких ВВС. Грек Костас Илиакис погиб, турок Халил Ибрагим Оздемир успешно катапультировался.

• В 2007 году погиб турецкий летчик в ходе тренировочной отработки воздушного боя.

• В 2010 году погибли два греческих летчика, не справившись с маневрированием на малой высоте в ходе учений.

Вот пример интенсивной воздушной дуэли 2016 года.

Эскалация в небе резко начала набирать обороты после того, как президентом Турции стал Реджеп Эрдоган , и достигла пика после того, как Эрдоган в 2016 году смог подавить попытку военного переворота.

С июля, когда происходила попытка переворота, по октябрь 2016 года турецкие самолеты не ввязывались в воздушные дуэли, так как по видимому ВВС Турции были озабочены другими делами, но в середине октября 2016-го две пары турецких F-16, вооруженные ракетами, устроили первую после непродолжительного перерыва воздушную игру с греками.

Греческие ВВС поднимаются в воздух на перехват турецких самолетов более тысячи раз в год. Пролет непосредственно над греческими островами турецкие ВВС осуществляли 3 раза в 2011 году, 4 раза — в 2012 году, 11 раз — в 2013 году, 14 раз — в 2014 году, 36 раз — в 2015 году, рекордные 57 раз — в 2016 году. В 2009 году воздушное пространство Греции было нарушено 1,679 раз и пилоты двух стран устраивали воздушные дуэли 237 (!) раз. Почти 14% нарушений вело к попытке пилотов захватить противника в прицел системы наведения ракет. С 2010 по 2014 годы число дуэлей колебалось вокруг 1%, а в 2015-2015 снова возросло до 4%.

В 2015 году воздушное пространство Греции было нарушено 1,375 раз и в 135 случаях турецкие самолеты были вооружены ракетами. В 2016 году воздушное пространство Греции было нарушено уже 1,671 раз. И каждый раз греки поднимают в воздух самолеты на перехват. Для сравнения, НАТО в том году поднимало свои самолеты для перехвата российских (без воздушных дуэлей) 780 раз. И это для ВВС НАТО был самый активный год со времен Холодной войны. В 2017 году турки вторглись в воздушное пространство 3,317 (!) раз. На середину апреля этого года счет был 920 нарушений.

Одна из проблем, которую отмечают сами греки, это тот факт, что в отличие от греческих ВВС турецкие обладают активным флотом дозаправщиков, что позволяет турецким самолетам в ходе одного беспосадочного полета много раз нарушать воздушное пространство Греции, в то время как греки каждый раз поднимают в воздух новую пару своих самолетов. Час оперирования греческого самолета составляет от 8 до 12 тысячи евро, что в сумме ощутимо для бюджета.

Турки также, по словам греков, не реагируют, когда их самолеты захватывает система наведения, и продолжают полет в полной уверенности, что греки не собьют их. Именно поэтому столкновение двух F-16 2006 года греки рассматривают как осознанный таран турецкого самолета греческим, когда турок проигнорировал захват в прицел.

Сегодня греческие и турецкие самолеты вылетают на свои миссии вооруженными, а отношения между двумя странами крайне напряженные. Тем не менее, необходимо отметить, что после договора 1931 года Греция определила свои территориальные воды в 6 миль, а воздушное пространство — в 10 миль. Турция не признает это и считает разницу в 4 мили международным пространством, где ВВС Турции могут летать, сколько захотят. Отсюда и такие большие цифры нарушений.

Если не уходить вглубь времен, то сегодняшний кризис можно начать отсчитывать с 1955 года.

Считается, что страны были близки к полномасштабной войне четыре раза: в 1974, в 1976 году, в 1987 году и 1996 году. Основные поводы — Кипр и природные ресурсы на дне моря.

После Второй мировой войны обе страны были истощены, обе страны рассматривали СССР как угрозу и были готовы идти в русле политики нового западного гегемона — США . Обе страны вступили в НАТО и отношения между ними чуть ли не в первый раз за всю историю можно было даже назвать относительно дружелюбными. В 1952 году премьер-министр Греции говорил, что нет такой проблемы между Грецией и Турцией, которую стороны бы не разрешили дружеским путем, а в 1954 году уверял, что вопрос Кипра не угрожает дружбе двух стран.

В 1950 году греки на Кипре высказались за присоединение к Греции. В 1954 году Анкара направила официальное письмо в Афины, где высказывалась против этой идеи и заявила, что присоединение Кипра к Греции противоречит стратегическим интересам Турции. Великобритания была только рада привнести Турцию (которая еще таила обиду за потерю территорий после Первой мировой войны) в данную тему, так как до этого момента проблема Кипра рассматривалась всеми скорее как антиколониальная борьба греков против англичан, которая никак не касается Турцию. США были заняты антисоветской темой и поддерживали по всем вопросам англичан.

В 1955 в Лондоне собралась конференция по кипрскому вопросу, которая ни к чему не привела, а погромы против греков в Стамбуле и Измире заставили греческую делегацию покинуть конференцию. После 1955 остававшиеся еще греки стали уезжать из Турции, а с подачи Великобритании на Кипре началось кровавое противостояние греко-киприотов и турко-киприотов. С тех пор отношения Греции и Турции никогда больше не имели шанса на нормализацию.

Помимо Кипра и островов в Эгейском море вторым камнем преткновения стало ни что иное, как… нефть. С 1960-х годов Греция вела поиски углеводородов в Эгейском море и к концу десятилетия сделала несколько находок. Афины начали выдавать лицензии нефтегазовым консорциумам на разработку месторождений. То же самое делала и Турция. Иногда выходило, что лицензии от двух стран давали право на работы в одних и тех же районах моря, что, естественно, никого не устраивало, так как две страны не могли договориться, как они трактуют понятие „континентальный шельф“.

В 1974 году Турция вторглась на Кипр. В 1976 и 1987 году вновь обострилась обстановка вокруг континентального шельфа и поиска нефти. В 1996 году обострились отношения из-за принадлежности двух скалистых островов, что чуть не закончилось реальной войной, пока в ситуацию не вмешались США.

В 1983 году в ЦРУ оценивали вероятность войны между Турцией и Грецией и пришли к выводу, что война не продлится больше двух недель, потому что у стран банально кончится как топливо, так и боеприпасы. При этом Греция сможет удержать за собой основные острова и контроль в Эгейском море, но потеряет Кипр, который будет окончательно захвачен Турцией в ходе войны. Аналитики обещали короткую, но кровопролитную войну, нацеленную в первую очередь на быстрый захват территорий со стороны Турции и на уничтожение турецкого флота и ВВС со стороны Греции.

Впрочем, больше всего ЦРУ тогда беспокоило, что война между Турцией и Грецией станет на руку СССР, так как посеет разлад в стане НАТО, лишит Альянс военно-операционных возможностей в регионе. В 2016 году бывший глава Генштаба Греции несколько хвастливо заявил, что в ходе моделирования (с участием израильских специалистов) войны Греции и Турции греки пришли к выводу, что смогут уничтожить ВВС Турции за 48 часов.

Сегодня Турция и Кипр снова конфликтуют из-за поиска газа у берегов острова, Греция не выдает Анкаре бежавших во время попытки переворота 2016 года восьмерых турецких военнослужащих, Турция захватила двоих греческих военнослужащих у своей границы, греки открыли предупредительный огонь в сторону турецкого вертолета, пролетающего над греческим островом Ро, на спорных островах снова то поднимают, то опускают флаги двух стран, турецкие истребители приближаются к вертолету премьер-министра Греции, Эрдоган идет на досрочные выборы, его министры угрожают Кипру, а греческие журналисты предупреждают Турцию, что война с Грецией не будет похожа не легкую операцию в сирийском Африне. На этом фоне США имеют гораздо меньше влияния на Турцию, чем ранее, и не смогут так просто остановить конфликт, как в 1996 году.

Остается только надеяться, что в ходе воздушных дуэлей в Эгейском море ни у кого не сдадут нервы и никто из пилотов Греции и Турции не запустит в итоге ракету по самолету противника.