Турция отвергла призыв главы Еврокомиссии освободить двух греческих военных

В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились. Турецкий корабль в феврале протаранил корабль береговой охраны Греции Турция больше месяца удерживает двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования, политики обеих стран выступают с резкими заявлениями.

Накануне Юнкер, выступая в парламенте Греции, призвал Турцию освободить задержанных греческих военных.

"Мы отклоняем эти несерьезные заявления, лишенные правовой основы… Греческие военнослужащие нарушили законы Турции, и не обладают какими-либо исключительными правами в независимых правовых инстанциях… Мы осуждаем такую позицию ЕС , который, когда ему нужно, напоминает о правовом государстве, а когда того требуют его интересы, выступает с заявлениями, означающими вмешательство в продолжающийся судебный процесс", — говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, «руководители ЕС с каждым днем всё больше и больше теряют свою надежность и убедительность, выступая с заявлениями относительно ситуации вокруг Эгейского и Средиземного морей, опирающимися на утверждения греков и греков-киприотов».