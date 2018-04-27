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Турция отвергла призыв главы Еврокомиссии освободить двух греческих военных
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Турция отвергла призыв главы Еврокомиссии освободить двух греческих военных 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Анкара считает вмешательством в судебный процесс и отвергает призыв председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об освобождении двух греческих военных, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились. Турецкий корабль в феврале протаранил корабль береговой охраны Греции, Турция больше месяца удерживает двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования, политики обеих стран выступают с резкими заявлениями.
Накануне Юнкер, выступая в парламенте Греции, призвал Турцию освободить задержанных греческих военных.
"Мы отклоняем эти несерьезные заявления, лишенные правовой основы… Греческие военнослужащие нарушили законы Турции, и не обладают какими-либо исключительными правами в независимых правовых инстанциях… Мы осуждаем такую позицию ЕС, который, когда ему нужно, напоминает о правовом государстве, а когда того требуют его интересы, выступает с заявлениями, означающими вмешательство в продолжающийся судебный процесс", — говорится в заявлении Аксоя.
По его словам, «руководители ЕС с каждым днем всё больше и больше теряют свою надежность и убедительность, выступая с заявлениями относительно ситуации вокруг Эгейского и Средиземного морей, опирающимися на утверждения греков и греков-киприотов».
Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне Кипра.
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