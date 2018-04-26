Глава Еврокомиссии призвал Турцию освободить двух греческих военных

В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой крайне обострились. Турецкий корабль протаранил корабль береговой охраны Греции , Турция больше месяца удерживает двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования, политики обеих стран выступают с резкими заявлениями.

"Греция много сделала, в частности, для обеспечения правильного функционирования нашего соглашения с Турцией (по мигрантам — ред.). Я знаю, как это трудно, особенно в то время, когда Турция продолжает вести незаконные действия в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море", — заявил Юнкер, выступая в четверг в парламенте Греции. Текст выступления распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Когда мы встречались недавно в Варне с президентом Реджепом Эрдоганом , мы ему ясно напомнили обязательство Турции соблюдать международное право и добрососедские отношения, нормализовать отношения со всеми государствами-членами ЕС , в том числе, конечно, Кипром ", — напомнил он.

"Мы не забываем, ни сегодня и ни вчера, про двух греческих военных, которые остаются в тюрьме в Турции. Пусть мне не говорят, что присутствие двух греческих солдат на турецкой территории представляет угрозу для безопасности Турции. Это не так, и поэтому нужно освободить этих двух военных", — отметил Юнкер.

В Турции в тюрьме с 1 марта находятся двое греческих военнослужащих, которые во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию и были задержаны. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию.

Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне Кипра.