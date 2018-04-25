Хроника нарушений прав человека США в 2017 году /8/

АВГУСТ

5 августа

По сообщению веб-сайта газеты «The Guardian» , согласно статистике Международной организации по миграции /МОМ/, за первые семь месяцев 2017 года погибли 232 человека, пытавшиеся пересечь границу США из Мексики . Эта цифра увеличилась на 17 процентов в годовом выражении.

6 августа

Веб-сайт «The Mother Jones» сообщил, что применение международной коалицией, которую возглавляют США, боеприпасов с белым фосфором в окрестностях сирийского города Ракка было незаконным и может быть причислено к военным преступлениям.

12 августа

По сообщению веб-сайта телеканала Си-Эн-Эн /CNN/, тысячи белых националистов и демонстрантов из числа правых собрались в Шарлоттсвилле в штате Вирджиния и выкрикивали слова «кровь и почва», которые входят в название нацистской идеологии «Blut und Boden».

12 августа

По сообщению веб-сайта телекомпании Си-Би-Эс /CBS/, 20-летний белый националист Джеймс Алекс Филдс-младший въехал в толпу контрдемонстрантов, в результате чего один человек погиб и еще 19 человек получили ранения.

13 августа

По сообщению веб-сайта газеты «The Telegraph» , три человека были убиты и десятки человек получили ранения в результате демонстрации белых националистов и последующих инцидентов с применением насилия, которые были охарактеризованы группами по гражданским правам как «самая масштабная демонстрация ненависти за десятилетие».

15 августа

По сообщению издания «Chicago Tribune», утром 12 августа афроамериканец Ричард Хаббард III был остановлен двумя белыми полицейскими, когда он ехал через пригород Кливленда /штат Огайо/. Без явной провокации полицейские прижали его к машине и ударили. Данный инцидент вызвал сильную критику в отношении злоупотребления силой полицией.

22 августа

По сообщению веб-сайта «Huffington Post», 16 августа в одном из нью-йоркских ресторанов азиатская женщина была записана служащим ресторана в квитанции как «Ching Chong», являющимся оскорблением по расовому признаку.

23 августа

По сообщению сайта UN News Center, комментируя инцидент с применением насилия в Шарлоттсвилле, председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации /CERD/ Анастасия Крикли сказала: «Мы встревожены расистскими демонстрациями с откровенно расистскими лозунгами, песнопениями и приветствиями белых националистов, неонацистов и представителей организации Ку-клукс-клана, которые провозглашают превосходство белой расы и разжигают дискриминацию по расовому признаку и ненависть». Она раскритиковала власти США за неспособность четко противостоять актам насилия на расовой почве, и призвала американских политиков и государственных должностных лиц однозначно и безоговорочно осудить расистские высказывания и преступления, совершенные на почве ненависти в Шарлоттсвилле и по всей стране.

23 августа