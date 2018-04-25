В Москве стартовал автофорум «USED CARS — 2018»

В московском «Marriott Royal Aurora Hotel», агентство «Автостат» дало старт автомобильному форуму, главными темами которого станут «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».

В обсуждаемом автофоруме примут участие специалисты различных сфер, так или иначе завязанных на автомобильном бизнесе вторичного авторынка.

Это — автодилеры, дистрибьюторы, представители финансовых компаний, а также компаний, которые занимаются автострахованием, топ-менеджеры и собственники автобизнеса, руководители отделов продаж и автомаркетинга, аналитики, специалисты IT-компаний.

Главная цель мероприятия: обсудить сегодняшнее положение дел на авторынке подержанных машин.

Планируется обсудить стратегии развития данного авторынка и методы привлечения потенциальных клиентов и капиталов в данный вид бизнеса.

Знатоки в данной сфере поделятся наработанным опытом с менее опытными коллегами. Будет проведено несколько тематических дискуссий.