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В Москве стартовал автофорум «USED CARS — 2018»
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В Москве стартовал автофорум «USED CARS — 2018» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В московском «Marriott Royal Aurora Hotel», агентство «Автостат» дало старт автомобильному форуму, главными темами которого станут «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».
В обсуждаемом автофоруме примут участие специалисты различных сфер, так или иначе завязанных на автомобильном бизнесе вторичного авторынка.
Это — автодилеры, дистрибьюторы, представители финансовых компаний, а также компаний, которые занимаются автострахованием, топ-менеджеры и собственники автобизнеса, руководители отделов продаж и автомаркетинга, аналитики, специалисты IT-компаний.
Главная цель мероприятия: обсудить сегодняшнее положение дел на авторынке подержанных машин.
Планируется обсудить стратегии развития данного авторынка и методы привлечения потенциальных клиентов и капиталов в данный вид бизнеса.
Знатоки в данной сфере поделятся наработанным опытом с менее опытными коллегами. Будет проведено несколько тематических дискуссий.
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