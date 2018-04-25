Хроника нарушений прав человека США в 2017 году /9/

СЕНТЯБРЬ

8 сентября

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что шесть чернокожих полицейских подали жалобы о том, что их белые руководители являются расистами, называвшие чернокожих гражданских лиц «отбросами», а их убийство — «прореживанием стада».

10 сентября

Национальная радиовещательная компания / NBC / на своем веб-сайте сообщила, что 10 сентября ночью на домашней вечеринке в техасском городе Плано произошла стрельба, в результате которой 9 человек погибли, еще один получил ранения.

13 сентября

Веб-сайт газеты «Нью-Йорк таймс» сообщил, что 11 человек, чьи телефоны и ноутбуки были проверены в аэропортах Соединенных Штатов и на северной границе страны, подали в суд на Министерство национальной безопасности. Несколько истцов заявили, что их запугали. Согласно последним данным, с октября 2016 года по март 2017 было проведено почти 15 тыс. досмотров против 8383 за тот же период предыдущего года.

13 сентября

Согласно последним данным Бюро переписи населения США, более 40 млн человек живут в нищете, 18,5 млн из них — в крайней нищете.

15 сентября

По сообщению веб-сайта «Нью-Йорк пост», один пожарник-доброволец из штата Огайо опубликовал расистские комментарии в социальных сетях, в которых говорилось, что если бы ему пришлось выбирать между собакой и чернокожим человеком при спасении из горящего здания, то он спасет собаку. «Так как, одна собака важнее миллиона негров.»

16 сентября

По сообщению веб-сайта ABC news, 15 сентября ночью 32 человека были арестованы, когда протестующие вышли на улицы Сент-Луиса после того, как белый экс-полицейский Джейсон Стокли, который в 2011 году убил 24-летнего чернокожего человека Ламара Смита, был оправдан ранее в тот же день. «Если вы похожи на меня, тогда вы чувствуете, что нет другого способа выразить себя в отношении такого вердикта. Снова и снова афро-американские мужчины убиты полицией, и никто не привлечен к ответственности», цитируются слова протестующего.

25 сентября

Веб-сайт ABC news сообщил, что Сенат провел слушание по республиканскому законопроекту о здравоохранении — законопроекту Грэма-Кэссиди. Люди со всех концов США и всех слоев общества собрались в 5 часов утра, чтобы выразить протест против данного законопроекта. Сотрудники муниципальной полиции пытались разогнать людей. 181 протестующий был арестован.

27 сентября