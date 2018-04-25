Хроника нарушений прав человека США в 2017 году /11/

НОЯБРЬ

3 ноября

На сайте газеты «Нью-Йорк дейли ньюс» сообщалось, что два кандидата азиатского происхождения в члены совета одного из учебных заведений в городе Эдисон штата Нью-Джерси подверглись личным нападкам со стороны расистов. Жители города получили открытки с их фотографиями и расистскими лозунгами. На фотографиях стояла печать «Депортация».

5 ноября

По информации сайта радиотелевизионного информационного центра города Рочестер штата Нью-Йорк, как минимум 26 человек погибли и 20 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в городке Сазерленд-Спрингс штата Техас. Возраст погибших составил от пяти до 72 лет. Губернатор Техаса назвал инцидент «самой кровавой стрельбой» в истории штата.

7 ноября

Согласно сайту «Хаффингтон Пост»/"Huffington post"/, два детектива полиции Нью-Йорка Эдди Мартинс и Ричард Холл были обвинены в задержании и изнасиловании в полицейском фургоне девушки после того, как нашли у нее марихуану и антидепрессанты.

8 ноября

По сообщению интернет-издания «Хаффингтон Пост», мужчины составляют 80 процентов от общего числа кандидатов на высокопоставленные должности в правительственных структурах, которые подал президент США на рассмотрение Сената. Среди 42 выдвинутых кандидатов на должность прокурора была только одна женщина.

8 ноября

По информации сайта Американского союза борьбы за гражданские свободы, после десятилетнего сбора доказательств прокурор Международного криминального суда Фату Бенсуда заявила, что она продолжит расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных в ходе начавшихся в мае 2003 вооруженных конфликтов в Афганистане

Как говорится в докладе, обнародованном прокурором в 2016 году, имеется основание полагать, что «как минимум 61 заключенный подвергся пыткам, жестокому обращению, оскорблению личного достоинства со стороны американских военнослужащих» и «по меньшей мере 27 заключенных подверглись пыткам, жестокому обращению, оскорблению личного достоинства и изнасилованию со стороны сотрудников Центрального разведывательного управления ».

18 ноября

По сообщению интернет-издания «Хаффингтон Пост», в докладе по вопросам осуждения в федеральных тюрьмах в период с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2016 года, обнародованном Комиссии США по вопросам назначения наказаний, говорится, что срок наказаний чернокожих правонарушителей оказался в среднем на 19,1 процента длиннее по сравнению с белыми, совершившими «подобные преступления». Назначение наказаний представляет собой лишь часть более широкой проблемы расовой дискриминации в системе уголовного правосудия. В американских тюрьмах количество чернокожих заключенных в более чем шесть раз превышает число белых заключенных.

20 ноября

По информации сайта «Нью-Йоркер», в высокотехнологичных отраслях наблюдается серьезный дисбаланс соотношения мужчин и женщин. Согласно оценкам, женщины составляют лишь четверть сотрудников и 11 процентов от числа руководителей в указанных отраслях. В сентябре три женщины от имени всех сотрудников женского пола компании «Гугл» подали коллективный иск, заявив, что для женщин в компании «выделена» менее высокооплачиваемая работа, и за равный труд они получают меньшую заработную плату по сравнению с коллегами-мужчинами.

20 ноября

По информации сайта «Ю-Эс-Эй тудэй», секс-скандалы возникали в парламентах по всей стране. Начиная с 2016 года, как минимум 40 законодателей в 20 штатах были публично обвинены более чем 100 лицами в сексуальных домогательствах. В штатах Иллинойс и Калифорния сотни человек подписали письмо о широком распространении в местной политике секс-скандалов.

21 ноября

По информации сайта «Ньюсуик», из-за бедности сотни тысяч американцев лишились избирательного права. Согласно законопроекту, разработанному законодателями в девяти штатах, граждане, имевшие неоплаченные счета за юридические услуги или штрафы, были лишены избирательного права. В штате Алабама из списка избирателей было исключено более 100 тыс. должников — порядка трех процентов населения штата, имеющего право голоса.

22 ноября

По информации сайта Би-Би-Си /ВВС/ было возбуждено дело против бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Лари Нассара по обвинению в сексуальном домогательстве в отношении 130 женщин, включая олимпийских чемпионок.

24 ноября

По информации «Нью-Йорк Таймс», пожилые жители и инвалиды столкнулись с рядом препятствий во время голосования. Согласно итогам проверки 178 избирательных участков, в большинстве из них существовали препятствия, включая крутые уклоны и нехватку парковок. Машины для голосования не приспособлены для слабовидящих и людей в инвалидных колясках.

29 ноября