Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году /1/

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — Ниже следует полный текст Доклада о ситуации с правами человека в США в 2017 году, опубликованного Пресс-канцелярией Госсовета КНР

Вступительное слово

20 апреля по местному времени Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире за 2017 год. США в очередной раз позиционируют себя как «защитника прав человека» и берут на себя роль «судьи в вопросе прав человека». Они продолжают показывать на других пальцем и бросаться необоснованными обвинениями, вмешиваясь во внутренние дела и ситуацию с правами человека в других странах, будто в самих США ситуация с соблюдением прав человека является идеальной. Однако, оглядываясь на прошедший 2017 год, даже те, кто имеет лишь малейшее чувство справедливости, увидят, что ситуация с правами человека в США отнюдь не блестящая и продолжает ухудшаться.

— 1 октября 2017 года около 60 человек были убиты и свыше 800 ранены во время стрельбы в Лас-Вегасе, ставшей самым массовым убийством в новейшей истории США.

— В августе 2017 года сторонники превосходства белой расы собрались в Шарлотсвилле, выкрикивая нацистские лозунги. Это стало «крупнейшей демонстрацией ненависти за последние десятилетия».

— На сайте журнала «Атлантик» /"The Atlantic"/ и сайте газеты «New York Times» были приведены результаты опроса американских ученых, большинство из которых считает, что ситуация с демократией в США ухудшилась за последние десятилетия. Американскую демократию уничтожают деньги.

— Исследование, проведенное профессором политологии Принстонского университета Мартином Гиленсом, показало, что американская экономическая политика за последние 40 лет «в значительной степени отражает предпочтения самых состоятельных американцев, но практически не имеет никакого отношения к предпочтениям бедных граждан или людей со средним доходом».

— 7 марта 2017 года американская организация «Национальный реестр освобождения ошибочно осужденных» /National Registry of Exonerations/ опубликовала данные, согласно которым у афроамериканца в 8 раз больше шансов, чем у белого, быть осужденным за убийство, которое он не совершал, и в 12 раз больше шансов быть ошибочно осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Чернокожие мужчины приговариваются к тюремному заключению, срок которого в среднем на 19,1 процента дольше того срока, к которому приговариваются белые мужчины, находящиеся в «аналогичном положении».

— 13 февраля 2017 года Институт экономической политики /Economic Policy Institute/ опубликовал доклад, в котором говорится, что среднее благосостояние белых семей в 8 раз превышает среднее благосостояние афроамериканских семей, а медианное богатство белых превышает медианное богатство афроамериканцев в 13 раз. Более одного из каждых четырех афроамериканских домохозяйств имеет нулевые или отрицательные чистые активы.

— В репортаже "Би-Би-Си" /BBC/ от 11 декабря 2017 года было сказано, что среди живущих в бедности американцев насчитывается около 13,3 млн детей — это 18 процентов всех американцев в возрасте до 18 лет. Статистические данные Института проблем города /Urban Institute/ показывают, что около 9 млн детей в США /11,8 процента от общего числа американских детей/ суждено вырасти в устойчиво бедных семьях.

1. Серьезные нарушения гражданских прав

В США растет число насильственных преступлений, правительство не осуществляет эффективного контроля над огнестрельным оружием, следствием чего является постоянный рост инцидентов со стрельбой, превышение полномочий полицейскими приводит к массовым протестам, ведущаяся властями слежка нарушает право на неприкосновенность частной жизни. В результате этого гражданские права американцев, особенно права на жизнь и свободу, оказались под серьезной угрозой.

В США растет число насильственных преступлений. В сентябре 2017 года ФБР опубликовало ежегодный статистический отчет о преступности, согласно которому в 2016 году в стране было совершено 1,2 млн насильственных преступлений, на 4,1 процента больше, чем в 2015 году. По оценкам, на каждые 100 тыс. американцев приходится 386,3 правонарушения, этот показатель вырос за год на 3,4 процента. Число нападений при отягчающих обстоятельствах, убийств и изнасилований в США выросло в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 5,1, 8,6 и 4,9 процента соответственно /www.fbi.gov, ucr.fbi.gov, сентябрь 2017 года/.

Неэффективный контроль над огнестрельным оружием стал причиной постоянного роста насилия с применением такого оружия в США. Проведенный Исследовательским центром Пью /Pew Research Center/ опрос показал, что как минимум две трети опрошенных американцев жили в семьях, в которых на тот или иной момент их жизни имелось оружие /www.pewsocialtrends.org, 22 июня 2017 года/. Согласно ежегодному отчету ФБР о преступности, 73 процента убийств в США в 2016 году были совершены с применением огнестрельного оружия /www.ucr.fbi.gov, сентябрь 2017 года/. Согласно данным организации «Архив вооруженного насилия» /Gun Violence Archive/ за 2017 год, по состоянию на 25 декабря в США произошел 60 091 инцидент с применением огнестрельного оружия, в которых были убиты 15 182 человека и ранены 30 619 человек. Среди этих инцидентов было 338 случаев массовой стрельбы /www.gunviolencearchive.org, 25 декабря 2017 года/. 1 октября 2017 года 64-летний житель Невады Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа отеля «Мандалай Бэй» /Mandalay Bay Hotel/ в Лас-Вегасе по 22-тысячной толпе посетителей музыкального фестиваля. В результате стрельбы, ставшей самой смертоносной в современной истории США, погибли около 60 человек, свыше 500 были ранены /www.bbc.com, 2 октября 2017 года/. В номере отеля, из которого стрелял Пэддок, и у него дома полицейские нашли 42 единицы огнестрельного оружия, тысячи патронов и взрывчатку. 5 ноября 2017 года одетый в черное мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. В результате инцидента погибли по меньшей мере 26 человек, 20 человек получили ранения. Возраст жертв составил от 5 до 72 лет.