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Тольяттинская площадка СИБУРа сократит объем собственных сточных вод на 27%
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Тольяттинская площадка СИБУРа сократит объем собственных сточных вод на 27% 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Замкнутая система водооборота внедрена на производстве сжатого воздуха и азота, где для охлаждения компрессорного оборудования требуется использование воды. Ранее вода перекачивалась из Волги через водозаборы предприятия, после использования поступала на биологические очистные сооружения «СИБУР Тольятти» и уже очищенная сбрасывалась в Волгу.
В рамках проекта производство соединили с одним из водооборотных блоков предприятия, исключив из цепочки очистные сооружения и водозабор, установили систему фильтрации и произвели переобвязку оборудования. Теперь вода циркулирует между производством и водооборотным блоком по замкнутой системе. После охлаждения оборудования вода поступает на градирни (специальные сооружения для остужения воды путем испарения), а затем обратно возвращается на производство.
"Создание замкнутой системы водооборота на одном из производств — это часть комплексной работы предприятия по ресурсосбережению, — комментирует начальник энергопроизводства «СИБУР Тольятти» Михаил Шевченко. — Помимо сокращения потребления речной воды и образования сточных вод значительно снижается использование электроэнергии на перекачку речной воды и очистку стоков. Сокращение стоков положительно скажется и на работе очистных сооружений, куда поступают стоки всего Центрального района Тольятти".
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