Тольяттинская площадка СИБУРа сократит объем собственных сточных вод на 27%

Замкнутая система водооборота внедрена на производстве сжатого воздуха и азота, где для охлаждения компрессорного оборудования требуется использование воды. Ранее вода перекачивалась из Волги через водозаборы предприятия, после использования поступала на биологические очистные сооружения «СИБУР Тольятти» и уже очищенная сбрасывалась в Волгу.

В рамках проекта производство соединили с одним из водооборотных блоков предприятия, исключив из цепочки очистные сооружения и водозабор, установили систему фильтрации и произвели переобвязку оборудования. Теперь вода циркулирует между производством и водооборотным блоком по замкнутой системе. После охлаждения оборудования вода поступает на градирни (специальные сооружения для остужения воды путем испарения), а затем обратно возвращается на производство.