В центре Ярославля устанавливают каркас колеса обозрения

Становится понятно, каким оно будет в диаметре. Тем не менее, конструкция пока неполная. Вес аттракциона составит порядка 220 тонн. Это не так уж и много. К примеру, колесо обозрения в поселке Лазаревское весит около 540 тонн при высоте более 80 метров.