В центре Ярославля устанавливают каркас колеса обозрения 

Становится понятно, каким оно будет в диаметре. Тем не менее, конструкция пока неполная. Вес аттракциона составит порядка 220 тонн. Это не так уж и много. К примеру, колесо обозрения в поселке Лазаревское весит около 540 тонн при высоте более 80 метров.
Аттракцион планируют запустить в Ярославле на День города, 26 мая. его вместимость — 30 кабин, высота — 65 метров. Общественники по-прежнему выступают против застройки Которосльной набережной, поскольку это нарушает историческую панораму города. Но, видимо, всем придется с этим смириться.