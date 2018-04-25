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В Челябинске установили первый в городе частный Вечный огонь
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В Челябинске установили первый в городе частный Вечный огонь 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
На Копейском шоссе установили первый в городе Вечный огонь, созданный на частные средства. Мемориал создавали кузнецы одной из мастерских Челябинска, а инициатором проекта стал ее владелец — Константин Рябой.
По его словам команда очень спешила успеть ко Дню победы, поэтому работали не покладая рук. В итоге из-под молодков кузнецов вышла красивая металлическая звезда, украшенная ковкой в виде гвоздик и веточек лавра. Теперь Вечный огонь красуется в сквере неподалеку от другого изделия мастеров — кованого слона.
Ну вот мы, друзья, и установили мемориал, ура! Приезжайте на Копейское шоссе 36, поминайте события и защитников нашей Родины, — говорит Константин Рябой.
Отметим, что по задумке памятник посвящается не только участникам Великой Отечественной войны, а всем защитникам Родины, сражавшимся в разных войнах. На отлив и покраску основы монумента и всех прилагающихся деталей ушло около полугода. Любой желающий может заглянуть в сквер на Копейском шоссе и почтить память павших солдат. Для этого рядом с новым монументом Константин Рябой хочет установить скамейки.
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