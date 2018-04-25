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В Новгородской облдуме представили нового вице-губернатора
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В Новгородской облдуме представили нового вице-губернатора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Новым заместителем губернатора Новгородской области Андрея Никитина стал экс-глава исполкома Новгородского регионального отделения «Единой России» Максим Владимиров, который с 2013 года работал в центральном исполкоме партии.
Как сообщает ИА Regnum, в качестве нового замгубернатора Владимиров был представлен в среду, 25 апреля, на заседании Новгородской облдумы. Однако официальной информации о его назначении на сайте администрации пока нет.
«ФедералПресс» ранее писал, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин может обзавестись новым заместителем, который будет отвечать за внутреннюю политику. Пока эти полномочия остаются зоной ответственности первого вице-губернатора Сергея Сорокина, который, по некоторым оценкам, провалил президентскую кампанию в регионе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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