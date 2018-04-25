В Новгородской облдуме представили нового вице-губернатора

Как сообщает ИА Regnum, в качестве нового замгубернатора Владимиров был представлен в среду, 25 апреля, на заседании Новгородской облдумы. Однако официальной информации о его назначении на сайте администрации пока нет.