Жертвы Беслана выступят перед заключенными Екатеринбурга

Перед заключенными Екатеринбурга выступят жертвы трагедии в Беслане . Встреча будет носить воспитательный характер и направлена на противодействие терроризму, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал»

28 апреля перед заключенными исправительной колонии №10 в Екатеринбурге выступят жертвы трагедии в Беслане. Руководитель музея бесланской школы №1Надежда Гуриева и местная жительница Ирина Гуриева, в сентябре 2004 года ставшие заложниками во время нападения террористов, расскажут осужденным и сотрудникам колонии об ужасах Бесланских событий.

Александр Левченко. «В колонии среди осужденных есть те, кто отбывают наказание за статьи, связанные с терроризмом. Преимущественно, эта воспитательная встреча будет нацелена на них. Это не просто мероприятие из серии: надо помнить. Жертвы, которые пострадали во время Беслана, помогут заключенным понять, что нельзя совершать террористические акты, от этого страдают обычные люди», — сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

Встреча с жертвами Беслана пройдет по инициативе уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». В прошлом году ассоциация заключила с ГУФСИН соглашение о сотрудничестве.

Отметим, ассоциация планирует провести подобные мероприятия не только в колонии, но и в учебных заведениях города. Встреча с пострадавшими во время Бесланских событий — только один из этапов в работе с заключенными. «Это лишь одно из мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Раньше, в советское время, перевоспитывать могли только трудом. А теперь проводится целый комплекс мероприятий, в том числе лекционных, на которые для воспитательных бесед с заключенными приглашают психологов и других специалистов.», — прокомментировал Александр Левченко.