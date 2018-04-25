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Жертвы Беслана выступят перед заключенными Екатеринбурга
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Жертвы Беслана выступят перед заключенными Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Перед заключенными Екатеринбурга выступят жертвы трагедии в Беслане. Встреча будет носить воспитательный характер и направлена на противодействие терроризму, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал».
28 апреля перед заключенными исправительной колонии №10 в Екатеринбурге выступят жертвы трагедии в Беслане. Руководитель музея бесланской школы №1Надежда Гуриева и местная жительница Ирина Гуриева, в сентябре 2004 года ставшие заложниками во время нападения террористов, расскажут осужденным и сотрудникам колонии об ужасах Бесланских событий.
«В колонии среди осужденных есть те, кто отбывают наказание за статьи, связанные с терроризмом. Преимущественно, эта воспитательная встреча будет нацелена на них. Это не просто мероприятие из серии: надо помнить. Жертвы, которые пострадали во время Беслана, помогут заключенным понять, что нельзя совершать террористические акты, от этого страдают обычные люди», — сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Встреча с жертвами Беслана пройдет по инициативе уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». В прошлом году ассоциация заключила с ГУФСИН соглашение о сотрудничестве.
Отметим, ассоциация планирует провести подобные мероприятия не только в колонии, но и в учебных заведениях города. Встреча с пострадавшими во время Бесланских событий — только один из этапов в работе с заключенными. «Это лишь одно из мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Раньше, в советское время, перевоспитывать могли только трудом. А теперь проводится целый комплекс мероприятий, в том числе лекционных, на которые для воспитательных бесед с заключенными приглашают психологов и других специалистов.», — прокомментировал Александр Левченко.
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