Мир в библиотеке. Произведения о народах мира и их культуре станут доступнее для ямальцев

Национальная библиотека Ямала запустила новый проект «Мир в библиотеке». По задумке фонды учреждения пополнят литературой о представителях разных народов мира в обмен на аналогичные книги о Ямале. Среди них — издания о выдающихся людях, быте, праздниках, природе и другие. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в учреждении культуры, обмен между читальнями происходит по предварительной договоренности, а количество переданных книг одинаково с обеих сторон. На сегодняшний день Национальная библиотека Ямала получила книги из Ненецкого автономного округа . Также уже есть договоренность с Национальной библиотекой Азербайджана . Книги этой страны поступят совсем скоро.