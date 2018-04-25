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Мир в библиотеке. Произведения о народах мира и их культуре станут доступнее для ямальцев
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Мир в библиотеке. Произведения о народах мира и их культуре станут доступнее для ямальцев 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Национальная библиотека Ямала запустила новый проект «Мир в библиотеке». По задумке фонды учреждения пополнят литературой о представителях разных народов мира в обмен на аналогичные книги о Ямале.
Среди них — издания о выдающихся людях, быте, праздниках, природе и другие. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в учреждении культуры, обмен между читальнями происходит по предварительной договоренности, а количество переданных книг одинаково с обеих сторон.
На сегодняшний день Национальная библиотека Ямала получила книги из Ненецкого автономного округа. Также уже есть договоренность с Национальной библиотекой Азербайджана. Книги этой страны поступят совсем скоро.
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