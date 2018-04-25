Минэнерго РФ забраковало разработку отечественной газовой турбины 

«Много времени прошло, ничего мы пока не получили надёжного, что может реально работать», — сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов.
В России не производят газовые турбины большой мощности — такое оборудование пока импортируется.
Как отмечает РИА Новости, российская турбина, работающая у компании «Газпром Энергохолдинг», не проработала и шести месяцев. Кроме того, источники Reuters сообщили, что доработанная российская турбина развалилась на испытаниях. «Ростех» заявил о выходе из строя части механизмов.