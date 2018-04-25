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Стала известна предполагаемая дата закрытия саратовской ГРЭС
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Стала известна предполагаемая дата закрытия саратовской ГРЭС 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовская ГРЭС является одним из первых энергетических объектов в России. Ввод электростанции в эксплуатацию состоялся еще в 20 годах прошлого века. По данным издания «Четвертая власть», электростанцию могут закрыть в 2025 году. В этом случае ее мощности будут переброшены на саратовскую ТЭЦ-5. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов в ходе пресс-конференции.
В настоящий момент в основном цехе ТЭЦ-5 работают около 180 человек. Несмотря на то, что оборудование было сделано еще в шестидесятые годы прошлого столетия, оно до сих пор находится в исправном состоянии.
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