Стала известна предполагаемая дата закрытия саратовской ГРЭС

Саратовская ГРЭС является одним из первых энергетических объектов в России . Ввод электростанции в эксплуатацию состоялся еще в 20 годах прошлого века. По данным издания «Четвертая власть», электростанцию могут закрыть в 2025 году. В этом случае ее мощности будут переброшены на саратовскую ТЭЦ-5. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент в основном цехе ТЭЦ-5 работают около 180 человек. Несмотря на то, что оборудование было сделано еще в шестидесятые годы прошлого столетия, оно до сих пор находится в исправном состоянии.