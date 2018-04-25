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Молодежь устроила танцевальный баттл в центре Вологды
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Молодежь устроила танцевальный баттл в центре Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
«Шумные выходные» провели активисты «Молодежки ОНФ». В центре Вологды они устроили танцевальный флешмоб. Он прошел на площади у торгового центра на улице Батюшкова.
Творческая молодежь показала свои умения в разных стилях: Vogue, Dreak dance, Jazz funk, Hip hop, Classic dance, Jazz modern, Solo Latina и других. Прохожие с удовольствием наблюдали за происходящим, а желающие могли присоединиться к танцевальному баттлу.
«В Вологде это был ударный танцевальный баттл, целью которого стали привлечение внимания к активному образу жизни, демонстрация многочисленных талантов. Все участники с воодушевлением восприняли правила игры и весело танцевали под музыку. Приятно, что к нам присоединилась не только молодежь, но и пожилые вологжане возраста, которые, несмотря на пасмурную погоду, пришли в центр и дарили нам свои улыбки и позитив», — рассказала член команды «Молодежка ОНФ» в Вологодской области, руководитель студии LIVE|FDS Александра Алова.
«Вологодская команда «Молодежки ОНФ» регулярно проводит массовые мероприятия, объединяющие молодежь, раскрывающие ее творческие способности и таланты, а также мотивирующие на совершение добрых дел и поступков. Мы рады, что в нашем городе много молодых неравнодушных людей, готовых заниматься добровольческой деятельностью и особенно сейчас, когда 2018 год. в России объявлен Годом волонтера», — говорит координатор «Молодежки ОНФ» в Вологодской области, и. о. директора МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.
Добавим, всероссийская акция Молодежки ОНФ «Шумные выходные» прошла в большинстве регионов страны.
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