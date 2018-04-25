В Самаре приступили к ремонту дорожного покрытия улицы Солнечной

Самаре на этой неделе стартовал ремонт улицы Солнечная — дорожное покрытие приводят в порядок по всей ширине проезжей части в границах улиц Ново-Вокзальная и XXII Партсъезда, сообщает администрация областного центра.

Протяженность данного участка составляет 1,4 км, площадь работ — 20 тысяч кв. м. Они производятся по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

«В ходе обследования на проезжей части было выявлено значительное количество дефектов дорожного покрытия, которые образовались в процессе эксплуатации. Предыдущий ремонт производился в 2013 году. Улица Солнечная была включена в перечень объектов для ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне с учетом оценки состояния дорожного покрытия — предписаний ГИБДД города и, конечно, исходя из мнения горожан. Муниципальный контракт на производство работ был заключен по итогам электронного аукциона с ООО «Автодоринжиниринг». Проезжую часть отремонтируют большими «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров», — пояснил главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

В настоящее время выполняется фрезерование изношенной дорожной «одежды». Данный вид работ выполнен уже на девяти тысячах кв. м покрытия. Завершить фрезерование планируется до конца недели. В ближайшие дни, если позволят погодные условия, приступят к укладке на подготовленное основание свежего асфальтобетона.

Необходимо отметить, что используется плотная смесь, которая в соответствии со строительными нормативами предусмотрена для ремонта дорог II, III, IV категорий. В состав этой смеси входит высокопрочный щебень из осколочных пород марки не менее М-1000. Этим обеспечивается высокая надежность покрытия, которое будет устроено с использованием такого асфальтобетона. Согласно муниципального контракта толщина слоя составит пять см. Также будет уложен выравнивающий слой в один см.

Кроме того, подрядчик заменит люки смотровых и дождеприемных колодцев.

Чтобы не мешать трафику в дневное время, основной объем работ выполняется в ночную смену. Чтобы не создавать дополнительных неудобств автомобилистам, дорогу перекрывают лишь частично. Сначала рабочие намерены обновить проезжую часть в одном направлении, затем перейдут на противоположное — одна полоса для движения будет оставаться свободной.

За работами организован многоступенчатый контроль на всех этапах. За процессом наблюдает и неравнодушная общественность.

Со всеми работами на магистрали подрядчик планирует справиться до середины мая.

Гарантия на ремонт большими «картами» — два года, в течение которых подрядчик обязуется устранять недочеты за счет собственных средств.

Всего же в текущем сезоне по такой технологии в Самаре отремонтируют порядка 80 км дорог местного значения. Из них в рамках приоритетного федерального проекта — 38 участков. Напомним, в числе основных целей проекта — не только приведение магистралей в нормативное состояние и увеличение пропускной способности, но и снижение мест концентрации ДТП.