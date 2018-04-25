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Полиция проверяет финансовые документы в комитете по труду и занятости Петербурга
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Полиция проверяет финансовые документы в комитете по труду и занятости Петербурга 

ТАСС 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов проверяют документы в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, касающиеся выделения субсидий на создание рабочих мест для инвалидов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городского комитета.
"Сотрудники полиции пришли в комитет, работают с документами, касающимися выделения субсидий контрагенту на создание рабочих мест для инвалидов", — сказали в пресс-службе. По предварительной информации, заявитель изначально не собирался создавать рабочие места при подаче документов на выделение бюджетных средств. Результаты проверок в профильном комитете планируют озвучить позже.
По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживают 626,7 тыс. инвалидов, из них 82,5% пенсионного возраста. При этом в городе, по информации комитета по труду и занятости населения, в настоящее время самый высокий в России показатель занятости инвалидов трудоспособного возраста — свыше 36%. Из более 96 тыс. инвалидов трудоспособного возраста трудоустроены 34,7 тыс. человек. Из 22 тыс. рабочих мест, созданных по квотам, занято 67,5%, а количество вакансий почти в три раза превышает число инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве.
В настоящее время по поручению губернатора идет работа над созданием специализированного агентства занятости для инвалидов и подпрограммой «Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов» в рамках госпрограммы по занятости населения на 2018-2020 годы. В нее должны войти вопросы развития рынка труда, включая организацию обучения и специализированных мастерских для людей с ментальными нарушениями и тяжелыми патологиями, проведение конкурсов профессионального мастерства, расширение сети партнеров, помогающих в трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью.
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