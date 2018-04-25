Главные подвиги Покрышкина весной 1943 — история

Весной 1943 года разыгралось воздушное сражение на Кубани. На узком прибрежном пространстве сошлись более двух тысяч самолетов. Только за апрель Покрышкин сбил десять вражеских самолет и получил звезду Героя Советского Союза. В мае-июне сибиряк уничтожил еще 14 фашистских стервятников и получил вторую высшую награду. Страна и ее союзники узнали о результативном пилоте.

«Когда готовили документы на награждение Александра Ивановича званием Героя Советского Союза на Кубани, то там было написано, что он совершил 354 боевых вылета и из них 202 на разведку. А на разведку посылали лучших летчиков», — рассказывает историк авиации Владимир Шумилов

А еще в первые годы войны Покрышкин много летал на штурм позиций, бронетехники и аэродромов врага. При этом еще и сбивал, оттачивая навыки. После полетов он оформлял свои наработки на бумаге. И так скрупулезно, день за днем, час за часом передавая опыт коллегам. Вот такого-то соперника в лице Покрышкина и его однополчан и встретил противник в небе Кубани.

Это сражение на выживание. Как со стороны советских, так и немецких летчиков. Например, не повезло подразделению известного командира Савицкого. Переброшенные с Дальнего Востока летчики понесли большие потери. В тот момент уже выигрывали те, кто хорошо вник на земле в науку побеждать.

Итог Кубанского сражения немцев обескуражил. Советские летчики смогли завоевать господство в воздухе при почти равных потерях. Ведь в первые два года войны картина была иной. Люфтваффе переигрывали советские ВВС с потерями один к трем или даже к четырем.

«Да, потери примерно равные были. Но это война не со слабым соперником. И когда они кричали: «Ахтунг, в небе Покрышкин !», это не потому, что они испугались, а потому, что надо было быстро перестроиться. Идет на встречу сильный противник. Молодежь надо быстро отправить домой. Самим скоординироваться, занять выгодную позицию и принять бой», — комментирует историк авиации Владимир Шумилов.

Итог битвы за Кубань волновал не только пилотов. Ведь даже после разгрома на Волге фашисты планировали реванш — на юге прихватить нефть Кавказа. Для этого немцы держали позиции на Кубани по линии обороны, вдоль побережья Черного и Азовского морей. Тогда Красная Армия отказалась от больших операций, перейдя к локальным схваткам, в которых войска массово поддерживала авиация. И она свою роль выполнила, в том числе благодаря организаторскому дару талантливого летчика — сибиряка Александра Покрышкина.