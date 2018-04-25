Ещё
Столичный Мэр напомнил горожанам о проекте «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичный Мэр напомнил горожанам о проекте «Бессмертный полк» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил гражданам о том, что в офисах «Мои документы» проходит проект «Бессмертный полк». Твит с соответствующей информацией градоначальник оставил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Глава города сообщил, что москвичи могут отсканировать фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти «Бессмертный полк». После процедуры оригиналы будут возвращены владельцам. А к шествию «Бессмертный полк», которое традиционно проходит на Красной площади 9 мая, фотографии героев в центрах «Мои документы» бесплатно распечатают.
К слову, в этом году на традиционное шествие «Бессмертный полк» организаторы ожидают около миллиона человек. Напомним, мероприятие в прошлом году, несмотря на холодную погоду, собрало более 800 тысяч человек. И если в этом году погода будет хорошая, то, вероятно, цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 миллион человек.
Коньково: последние новости
В храмах Конькова отметили праздник жен-мироносиц Собянин: Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга природных явлений Безопасность жителей ЮЗАО в праздники будет обеспечена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру361
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»52
«Томагавки» прилетели в Москву101
Украинцы сгубили гордость советской промышленности42
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение