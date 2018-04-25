Столичный Мэр напомнил горожанам о проекте «Бессмертный полк»

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил гражданам о том, что в офисах «Мои документы» проходит проект «Бессмертный полк». Твит с соответствующей информацией градоначальник оставил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Глава города сообщил, что москвичи могут отсканировать фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти «Бессмертный полк». После процедуры оригиналы будут возвращены владельцам. А к шествию «Бессмертный полк», которое традиционно проходит на Красной площади 9 мая, фотографии героев в центрах «Мои документы» бесплатно распечатают.

К слову, в этом году на традиционное шествие «Бессмертный полк» организаторы ожидают около миллиона человек. Напомним, мероприятие в прошлом году, несмотря на холодную погоду, собрало более 800 тысяч человек. И если в этом году погода будет хорошая, то, вероятно, цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 миллион человек.