Полторы тысячи чернобыльцев пройдут реабилитацию в этом году

Эти цифры в преддверии 32-й годовщины чернобыльской трагедии сообщили в МЧС России

Количество радиоактивно загрязненных населенных пунктов уменьшилось почти в два раза

Как рассказал корреспонденту «СОЮЗа» директор Департамента гражданской защиты МЧС РФ Андрей Лутошкин, медицинская помощь будет оказана министерствами здравоохранения Беларуси России , а также МЧС России на базе трех специализированных профильных медицинских центров. Речь идет о Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека в Гомеле , а также о двух знаменитых российских центрах: Национальном медицинском исследовательском радиологическом центре в Обнинске и ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова в Санкт-Петербурге

"Для обеспечения радиационной безопасности населения необходимо осуществлять длительный радиационный мониторинг окружающей среды и контроль радиоактивного загрязнения производимой сельскохозяйственной продукции. Таким образом, предстоит еще очень большая работа по обеспечению устойчивого развития пострадавших территорий, улучшению условий жизни проживающего там населения, — подчеркнул Андрей Лутошкин

По сравнению с началом 90-х годов количество радиоактивно загрязненных населенных пунктов уменьшилось почти в два раза. К слову, в 1992 году в перечне значилось 7695 населенных пунктов, в 1998 году — 4413, в 2016 году — 3855.

В настоящее время МЧС России проработаны совместные предложения по мероприятиям в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.