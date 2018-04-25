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Полторы тысячи чернобыльцев пройдут реабилитацию в этом году
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Полторы тысячи чернобыльцев пройдут реабилитацию в этом году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эти цифры в преддверии 32-й годовщины чернобыльской трагедии сообщили в МЧС России.
Количество радиоактивно загрязненных населенных пунктов уменьшилось почти в два раза
Как рассказал корреспонденту «СОЮЗа» директор Департамента гражданской защиты МЧС РФ Андрей Лутошкин, медицинская помощь будет оказана министерствами здравоохранения Беларуси и России, а также МЧС России на базе трех специализированных профильных медицинских центров. Речь идет о Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека в Гомеле, а также о двух знаменитых российских центрах: Национальном медицинском исследовательском радиологическом центре в Обнинске и ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова в Санкт-Петербурге.
"Для обеспечения радиационной безопасности населения необходимо осуществлять длительный радиационный мониторинг окружающей среды и контроль радиоактивного загрязнения производимой сельскохозяйственной продукции. Таким образом, предстоит еще очень большая работа по обеспечению устойчивого развития пострадавших территорий, улучшению условий жизни проживающего там населения, — подчеркнул Андрей Лутошкин.
По сравнению с началом 90-х годов количество радиоактивно загрязненных населенных пунктов уменьшилось почти в два раза. К слову, в 1992 году в перечне значилось 7695 населенных пунктов, в 1998 году — 4413, в 2016 году — 3855.
В настоящее время МЧС России проработаны совместные предложения по мероприятиям в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
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