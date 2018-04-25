ОЗХО подтвердила отсутствие химоружия в НИЦ «Барза» в Дамаске 

Специалисты Организации по запрещению химического оружия подтвердили отсутствие какого либо химоружия в НИЦ «Барза» в Дамаске, где по версии США могли находиться отравляющие вещества.
В действительно в центре «Барза» проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«До 2013 года действительно в центре «Барза» на окраине проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия, где использовались различные химикаты в разрешенных Конвенцией о запрещении химического оружия количествах», — сказал Рудской.
Он также подчеркнул, что в 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ.