Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО

«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств противовоздушной обороны, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия-24».

Великобритании и Ночью 14 апреля силы США Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума