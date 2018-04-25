Ещё
Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО 

Rambler News Service 19 минут назад
Фото: Вести Экономика
Россия поставит Сирии новые средства противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшее время, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств противовоздушной обороны, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия-24».
Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума.
Позднее президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против Сирии. В Генштабе также заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию.
Rambler News Service: последние новости
В Москву доставили сбитые в Сирии ракеты США, Франции и Британии Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» на 31 мая Минкомсвязь разработала порядок передачи биометрических данных россиян в МВД и ФСБ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру148
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»39
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»187
Пока вы спали: Су-57 «провалились»143
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами38
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение