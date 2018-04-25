Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО 

Россия поставит Сирии новые средства противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшее время, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств противовоздушной обороны, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия-24».
Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума.
Позднее президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против Сирии. В Генштабе также заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию.