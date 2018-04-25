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Только 22 ракеты США и их союзников поразили объекты в Сирии
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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Только 22 ракеты США и их союзников поразили объекты в Сирии 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил журналистам о том, что российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара США и их союзников по объектам в Сирии из 105.
Он также рассказал о том, что новые средства ПВО Россия поставит Сирии в ближайшее время.
"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сказал Рудской.
Ранее он заявил, что две использовавшихся во время удара по Сирии 14 апреля США и союзниками и не достигших целей крылатые ракеты «Томагавк» и авиационная ракета доставлены в Москву, их изучают военные специалисты РФ.
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