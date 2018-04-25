Судебные приставы: один из закрытых торговых центров самовольно начал работу 

По словам Дениса Шильникова, его сотрудники получили исполнительное производство 20 апреля. Приставы исполнили решение суда. Но на следующий день торговый центр незаконно начал работу. Приставы выехали на место и приостановили его деятельность.
Денис Шильников сообщил, что речь идет о торговом центре в Кировском районе Самары. Главный судебный пристав региона также подчеркнул, что он и его подчиненные будут пристально следить за тем, не начинают ли закрытые судами торговые центры незаконно работать.
Напомним, после проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность пяти ТЦ в Самарской области: ТЦ «Восход» на ул. Революционной, 20, ТЦ «Каретный двор» на ул. Тополиной, 24а, ТЦ «Кольцо» на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти, ТЦ «Империя» на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном, а также ТЦ «Рента» на Московском шоссе, 16а в Самаре.