Судебные приставы: один из закрытых торговых центров самовольно начал работу

По словам Дениса Шильникова, его сотрудники получили исполнительное производство 20 апреля. Приставы исполнили решение суда. Но на следующий день торговый центр незаконно начал работу. Приставы выехали на место и приостановили его деятельность.

Денис Шильников сообщил, что речь идет о торговом центре в Кировском районе Самары . Главный судебный пристав региона также подчеркнул, что он и его подчиненные будут пристально следить за тем, не начинают ли закрытые судами торговые центры незаконно работать.