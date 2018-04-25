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Судебные приставы: один из закрытых торговых центров самовольно начал работу
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Судебные приставы: один из закрытых торговых центров самовольно начал работу 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам Дениса Шильникова, его сотрудники получили исполнительное производство 20 апреля. Приставы исполнили решение суда. Но на следующий день торговый центр незаконно начал работу. Приставы выехали на место и приостановили его деятельность.
Денис Шильников сообщил, что речь идет о торговом центре в Кировском районе Самары. Главный судебный пристав региона также подчеркнул, что он и его подчиненные будут пристально следить за тем, не начинают ли закрытые судами торговые центры незаконно работать.
Напомним, после проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность пяти ТЦ в Самарской области: ТЦ «Восход» на ул. Революционной, 20, ТЦ «Каретный двор» на ул. Тополиной, 24а, ТЦ «Кольцо» на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти, ТЦ «Империя» на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном, а также ТЦ «Рента» на Московском шоссе, 16а в Самаре.
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