Территория развития

Территория развитияОфициально зарегистрированный индустриальный парк должен появиться в Заволжье . Он станет первым, но, скорее всего, не единственным — такие парки уже функционируют в регионе, однако не включены в государственную программу. Официальная регистрация позволит нижегородским производителям претендовать на федеральную поддержку и региональные налоговые льготы. Таким образом, нижегородские предприятия получат новый толчок к развитию, а наша область закрепит за собой статус промышленного центра страны. Первый Пошёл

О том, чтобы нижегородские индустриальные парки включались в федеральную программу, зашла речь во время визита главы региона на Заволжский моторный завод . Предприятие в этом году отмечает 60-летний юбилей. За это время здесь выпустили почти 15 млн двигателей. А год назад на площадках ЗМЗ открылся индустриальный парк, специфика которого — машиностроение.

На сегодняшний день здесь работают 15 резидентов — это более 6000 человек. Один из первых резиентов парка — компания «Кнорр-Бремзе», лидирующий мировой поставщик тормозных систем и систем управления для коммерческого транспорта. У компани «ПроектМодель» другая специализация— она осуществляет токарные, фрезерные, зубофрезерные, долбёжные, шлифовальные, расточные работы любой сложности.

Несмотря на успехи резидентов и популярность у предприятий самой идеи индустриального парка, он пока не имеет официального статуса.

— На мой взгляд, странно, что он до сих пор не был включён в федеральный реестр и не получал поддержку из федерального бюджета, — отметил глава региона Глеб Никитин

Руководитель области дал поручение региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства совместно с управляющей компанией индустриального парка ЗМЗ подготовить необходимые документы и направить их в Минпромторг РФ . Заявку, по словам Глеба Никитина, необходимо подать в ближайшие месяцы.

Включение в официальный реестр позволит Заволжскому индустриальному парку получить федеральную господдержку на создание и модернизацию инфраструктуры.

По словам и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, подать заявку по индустриальному парку ЗМЗ планируется уже в мае.

На рассмотрение документов уйдёт до трёх месяцев.

Одновременно будет решаться и судьба других подобных промышленных объединений. Всего планируется зарегистрировать пять индустриальных парков, которые уже активно работают в регионе. Весомая Поддержка

Индустриальный парк — это специальная территория, на которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий как из одной, так и из разных отраслей. Вопрос о создании индустриальных парков поднимается не впервые, но процесс наконец вступил в активную стадию. Как подчеркнул и. о. вице-губернатора Евгений Люлин , создание индустриальных парков — мера по улучшению инвестиционного климата в Нижегородской области

— Индустриальные парки — это площадки, уже обеспеченные всей необходимой инженерной инфраструктурой, — отметил Евгений Люлин. — Инвестору не надо будет думать о подведении газа, электричества и других коммуникаций, что часто отнимает много времени и сил при реализации нового проекта. Наличие в регионе подготовленных промышленных площадок позволит заметно сократить сроки запуска новых производств.

По данным регионального минпрома, на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается 13 предприятий, которые выразили заинтересованность в получении статуса индустриального парка. Помимо ЗМЗ это ГАЗ, Нижегородский машзавод, «Ока-Полимер», Борский стекольный завод и другие. В основном на данных площадках располагаются резиденты, задействованные в кооперационных цепочках самих предприятий.

Такой парк, например, действует на территории предприятия «Эй Джи Си Борский стекольный завод».

— На территории Борского стекольного завода работают около 20 предприятий, которые завязаны в единую технологическую цепь с основным предприятием, — отмечал ранее Глеб Никитин. — Есть ещё 10 гектаров свободных площадей, где также могут дополнительно размещаться резиденты.

Более того, за счёт прилегающих территорий, границы парка можно расширить до 200 га. Также прорабатывается вопрос о создании промышленных парков на свободных от основной деятельности площадках Нижегородского машиностроительного завода и парка «Ока-Полимер». В будущем должен появиться государственный индустриальный парк в Дзержинске площадью 420 га. Территория будет обладать всеми необходимыми возможностями, в первую очередь энергетическими и логистическими, для создания новых производств.

Резидентом индустриального парка можно стать, заключив соглашение с управляющей компанией парка и разместив своё производство в его границах.

— Резиденты индустриальных парков — а это вновь создаваемые пред-приятия — смогут получить льготы: снижение налога на прибыль и освобождение от налога на имущество, — сообщил Евгений Люлин. — Сейчас готовятся соответствующие нормативные документы. Помимо этого в рамках федеральной программы Минпромторга РФ индустриальные парки смогут рассчитывать на возмещение затрат на строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений.

Наличие в регионе подготовленных промышленных площадок позволит существенно сократить сроки запуска новых производств.

— Конечно, мы рассчитываем и на дополнительные налоговые поступления в бюджет от резидентов парков, и на социальный эффект, — добавил и. о. вице-губернатора. — В первую очередь это новые рабочие места с достойной зарплатой, а также возможности для профессиональной реализации нижегородцев.

Автор: Виктория Громова