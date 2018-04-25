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У НИЦ «Барза» после ударов по Сирии нашли лишь 13 попаданий коалиции
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У НИЦ «Барза» после ударов по Сирии нашли лишь 13 попаданий коалиции 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Только 13 из 76 заявленных попаданий обнаружены в районе научно-исследовательского центра «Барза» после ударов США, Британии и Франции, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергей Рудской.
"Так, в районе научно-исследовательского центра «Барза» обнаружено только тринадцать попаданий из семидесяти шести заявленных", — сказал он журналистам на брифинге.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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