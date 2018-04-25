Генштаб ВС РФ: На обстрелянных США объектах в Сирии не было химоружия

Франции. Он рассказал о том, что удивлен выбором целей, ему непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании

— Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек, — цитирует ТАСС слова Рудского.

Рудской подчеркнул, что объекты не использовались для хранения химоружия — это подтверждают взятые там после обстрела пробы.

Напомним, 14 апреля США, совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.