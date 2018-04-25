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Генштаб ВС РФ: На обстрелянных США объектах в Сирии не было химоружия
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Генштаб ВС РФ: На обстрелянных США объектах в Сирии не было химоружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Если ли бы на обстрелянных США и их союзниками объектах в Сирии было химическое оружие, то погибли бы десятки тысяч людей. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он рассказал о том, что удивлен выбором целей, ему непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции.
— Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек, — цитирует ТАСС слова Рудского.
Рудской подчеркнул, что объекты не использовались для хранения химоружия — это подтверждают взятые там после обстрела пробы.
Напомним, 14 апреля США, совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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