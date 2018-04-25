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На всех рейсах, обслуживаемых аэропортом Курумоч, 25 мая вводится временный запрет на перевозку оружия
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На всех рейсах, обслуживаемых аэропортом Курумоч, 25 мая вводится временный запрет на перевозку оружия 

Волга Ньюс 1 час назад
Запрет установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 202 от 09.05.2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Москва и Московская область).
Администрация аэропорта призывает пассажиров, вылетающих и прилетающих в Самару, обратить особое внимание на указанную информацию и не планировать перевозку оружия и патронов до 25 июля 2018 года включительно. Также отмечается, что в соответствии с ФЗ «Об оружии» кортики являются холодным оружием, их перевозка с 25 мая по 25 июля 2018 года тоже будет запрещена. Исключения прописаны в Указе Президента РФ от 22.05.2017 №224.
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