Разорение, а теперь тюрьма. В Екатеринбурге снова дали реальный срок известному бизнесмену

Он бы примером для подражания и человеком-брендом в Екатеринбурге . А все закончилось долгами на 600 млн, позорными историями про угрозы сотрудникам, разорением и уголовным делом. Сегодня в Екатеринбурге завершилось судебное разбирательство по громкому уголовному делу над одним из известных в середине «десятых» годов уральским предпринимателем. Суд приговорил к двум годам лишения свободы бизнесмена Алексея Кононова , получившего в свое время за масштабы своей торговой деятельности прозвище «обувной король». Он признан виновным по части 1 статьи 176 УК РФ (Незаконное получение кредита), сообщает Znak.com.

Напомним, Алексей Кононов — бывший владелец ООО «Торговая сеть „Д. А. “», крупнейшего представителя европейской торговой марки Rieker в Екатеринбурге и владельца одноименных бутиков. Кроме того, компания поставляла на рынок обувь марок Baden, M Shoes и других. Компания работала под брендом торговый дом «Евромикс». Компанию основал в 2002 г. предприниматель Алексей Кононов совместно с гражданином Индии Раем Динеш Кумаром. Фирма была поставщиком обуви и одежды российских и зарубежных производителей, в Екатеринбурге и области действовали 13 розничных салонов сети. В августе 2014 г. «Д. А.» была признана банкротом, годом позже г-н Кононов обратился в суд с просьбой признать себя несостоятельным. В декабре 2015 года бизнесмен стал банкротом.

Осенью прошлого года, когда развернулась основная часть конфликта и судебных разбирательств, DK.RU подробно писал об этой истории. О проблемах компании стало известно еще в 2014 году. К тому времени в отношении нее уже была начата процедура банкротства. Острота проблемы состояла в том, что речь шла не о рядовом заемщике, а одном из крупнейших клиентов для целого ряда федеральных банков. Общий долг составлял по разным оценкам 600–800 млн руб. Компания несколько раз перекредитовывалась, в том числе весьма сомнительным путем, когда кредиты оформлялись на рядовых сотрудников компании. Более того, уже позднее выяснялось, что товар, который являлся основным залогом по кредитным сделкам, закладывали 2 или даже 3 раза, и уже обремененный продавали сторонним фирмам.