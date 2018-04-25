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Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии
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Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По данным разведки, системами Панцирь, Оса, Стрела-10, БУК, Квадрат и С-125 уничтожено 46 крылатых ракет при ударе США и союзников по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «БУК», «Квадрат» и «С-125», прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено сорок шесть крылатых ракет", — сказал он.
По словам Рудского, с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два — восточнее.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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