Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «БУК», «Квадрат» и «С-125», прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено сорок шесть крылатых ракет", — сказал он.

По словам Рудского, с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два — восточнее.

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