«Бизнес парализован». Как на Центральном рынке забастовку провели

26 апреля покупателей разворачивали при входе на Центральный рынок Калининграда . Многие подумали: ремонт, но продавцы спешили на собрание.

Бизнес парализован

Импровизированную трибуну организовали в середине овощного ряда: огородили площадку с микрофоном полосатыми лентами. Торговцы сухофруктами спешно накрывали прилавки брезентом. Никто не возмущался, что продажи встали — очень уж важное предстояло обсудить дело. Главную тему повестки обозначили тут же, на плакате со схемой реконструкции ул. Баранова: «Нет транспортной блокаде Центрального рынка!».

Председатель Союза предпринимателей рынка Павел Черных красноречиво обрисовал сложившуюся ситуацию двумя словами: «ад» и «кошмар».

«Мы ожидали от реконструкции неприятностей, согласовывали планы с властями, мечтали о прекрасных перспективах, но всё это закончилось, когда чиновники вытащили из портфеля красивые картинки, — сообщил Павел Юрьевич. — В одночасье поставили забор, мы остались без парковочных мест. Бизнес парализован. Когда я слышу слова о его поддержке, вздрагиваю. После такой помощи за три года не очухаться».

Продавцы развили тему. Аурика Вербовская посетовала, что вчера у неё было всего три покупателя. Выручка — 1200. Те, кто обычно приезжал к ней за товаром на машинах, из-за отсутствия парковок выбирают в городе теперь другие места для покупок.

«Я плачу аренду, налоги. Возраст предпенсионный. Куда мне идти работать? — поделилась своей болью женщина. — Рынок для меня — кусок хлеба, и его лишили».

У Анжелы Богдановой — парикмахерская в Доме быта «Каблучок», который находится в здании рынка. Трудится там — 19 молодых женщин, половина — мамы-одиночки. В прошлую пятницу они пришли на работу, а участок оцеплен. О строительных работах никто не предупредил. Организовать проход удалось спустя два часа. На следующий день всё повторилось.

«Руководство занято воплощением в жизнь пафосных проектов, а как мы выживаем изо дня в день, никого не волнует. Каждый день на нервах: закроют нас или нет?» — с горечью говорит Анжела.

Предприниматели называют ул. Баранова «улицей жизни». Она их кормит, даёт возможность подвезти и выгрузить товар. Только непосредственно на рынке работает 3 тысячи человек, а ещё есть семьи, логисты, поставщики. Из-за реконструкции люди вынуждены таскать товар к прилавку в авоськах, у единственной арки, через которую можно попасть на рынок, утром образуются дикие очереди.

«А главное: перспектив никаких. На схеме, которую нам предоставили, нарисовано всего семь парковочных мест. Обещают ещё стоянку в районе «Эпицентра» на 22 машины, но это капля в море, — говорит Черных. Он зачитал письмо президенту Владимиру Путину , которое подготовили предприниматели. В нём — требования проверить законность действия власти по реконструкции улицы».

«По предписанию мэрии снесли палатки на ул. Баранова, зато у пешеходного перехода к «Акрополю» продолжают безнаказанно торговать с лотков носками. Как так получается?» — возмущались предприниматели.

Компромиссное решение

Узнав, что вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман собирается встречаться с журналистами у «Эпицентра», многолюдная толпа митингующих хлынула туда.

«Жаль, транспарантов нет, — шутили женщины, — Нам теперь ничего не страшно. Сейчас снесём и латочников с их носками, а заодно и забор. Если бы чиновники слышали, как настроены люди, наверное, поспешили бы на встречу. А так заставили себя ждать».

Директор рынка Сергей Званок ждал вместе с митингующими. Он подтвердил, что с началом реконструкции посещаемость рынка упала на 75%.

«Из 30 тысяч человек треть всегда приезжали на автомобиле. Нужно хотя бы 200-250 парковочных мест на платной основе, которые позволят разместить всех этих людей, — сообщил он. — На территории стройплощадки под новый торговый центр мы найдём эти места. Но это компромиссное решение. Когда заработает вся ул. Баранова, такой возможности не будет».

Первым вышел к людям замглавы администрации Калининграда Артур Крупин

«Почему вокруг рынка не должно быть инфраструктуры?» — спросил его собравшиеся.

«Должна быть, но это не значит, что — в непосредственной близости от рынка, — ответил чиновник. — Рынок сформировался много лет назад, вокруг общественное пространство. Оно должно развиваться. Мы приводим в порядок ул. Баранова, хотим сделать красиво. Проект предусматривает возможность в определённое время погрузки — разгрузки товара. Парковки будут располагаться дальше — вдоль Озёрного проезда и в районе пересечения с ул. Пролетарской. Раньше была возможность подъехать и пройти 20 м, теперь это будет 100 м. Ничего страшного».

Припоздавший вице-премьер Гарри Гольдман посетовал, что власти города затянули с решением об организации 22 платных парковочных мест на площадке между ул. Баранова и Горького с ограниченным по времени въездом. Добавил, что 400 парковочных мест появится после строительства торгового центра на месте снесённого промтоварного рынка. Администрация рынка предложила оборудовать ещё около 170 дополнительных временных парковочных мест. Подробности обещал утрясти после праздников.