Немецкая Wintershall заинтересована в сотрудничестве с «Газпромом» в Аргентине и Бразилии

Аргентине и Немецкая нефтегазовая компания Wintershall заинтересована в сотрудничестве с «Газпромом» Бразилии , заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» член правления Wintershall Тило Виланд.

По его словам, переговоры о сотрудничестве по проектам в Аргентине уже велись, но пока компаниям договориться не удалось.

«Мы много говорили с «Газпромом» о работе в Аргентине, но пока не пришли к совместной работе. Если появится такая возможность, то мы бы с удовольствием посотрудничали с нашими российскими партнерами», — сказал Виланд.

Он также отметил, что в Бразилии Wintershall и «Газпром» могли бы совместно участвовать в геологоразведочных проектах.

«В Бразилии мы планируем принять участие в конкурсах на геологоразведку потенциальных месторождений. Если окажется, что вместе с «Газпромом» мы сможем осваивать бразильские месторождения более успешно, чем по отдельности, то мы с радостью объединим усилия», — отметил Виланд.