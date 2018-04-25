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Немецкая Wintershall заинтересована в сотрудничестве с «Газпромом» в Аргентине и Бразилии
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Немецкая Wintershall заинтересована в сотрудничестве с «Газпромом» в Аргентине и Бразилии 

Rambler News Service 1 час назад
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall заинтересована в сотрудничестве с «Газпромом» в Аргентине и Бразилии, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» член правления Wintershall Тило Виланд.
По его словам, переговоры о сотрудничестве по проектам в Аргентине уже велись, но пока компаниям договориться не удалось.
«Мы много говорили с «Газпромом» о работе в Аргентине, но пока не пришли к совместной работе. Если появится такая возможность, то мы бы с удовольствием посотрудничали с нашими российскими партнерами», — сказал Виланд.
Он также отметил, что в Бразилии Wintershall и «Газпром» могли бы совместно участвовать в геологоразведочных проектах.
«В Бразилии мы планируем принять участие в конкурсах на геологоразведку потенциальных месторождений. Если окажется, что вместе с «Газпромом» мы сможем осваивать бразильские месторождения более успешно, чем по отдельности, то мы с радостью объединим усилия», — отметил Виланд.
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