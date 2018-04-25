В Костроме в преддверии Дня Победы начали раздавать георгиевские ленточки

Костроме стартовала акция «Георгиевская ленточка». В центральной части города и крупных торговых центрах почетное украшение раздают всем желающим волонтеры Победы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Уже сейчас вы можете найти волонтеров на Сусанинской площади, они будут раздавать ленточки сегодня до 13:00. Распространять их будут и перед демонстрацией 1 мая, а также во время всех мероприятий, приуроченных к годовщине Победы.

Волонтеров с ленточками в нашем городе можно встретить на Сусанинской площади, у беседки Островского, в парке Победы, на площади Октябрьской, в «Коллаже» и «Галерее». Недостатка в ленточках не будет, их заготовили много.