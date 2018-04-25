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В Костроме в преддверии Дня Победы начали раздавать георгиевские ленточки
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В Костроме в преддверии Дня Победы начали раздавать георгиевские ленточки 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме стартовала акция «Георгиевская ленточка». В центральной части города и крупных торговых центрах почетное украшение раздают всем желающим волонтеры Победы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Уже сейчас вы можете найти волонтеров на Сусанинской площади, они будут раздавать ленточки сегодня до 13:00. Распространять их будут и перед демонстрацией 1 мая, а также во время всех мероприятий, приуроченных к годовщине Победы.
Волонтеров с ленточками в нашем городе можно встретить на Сусанинской площади, у беседки Островского, в парке Победы, на площади Октябрьской, в «Коллаже» и «Галерее». Недостатка в ленточках не будет, их заготовили много.
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