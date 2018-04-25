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Лучшими железными дорогами Европы признаны магистрали Швейцарии
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Лучшими железными дорогами Европы признаны магистрали Швейцарии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
С оценкой 7,2 балла из 10 возможных первое место продолжают удерживать железные дороги Швейцарии. За ними в порядке убывания расположились магистрали Дании, Финляндии, Германии, Австрии, Швеции, Франции. Ниже — Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Италия. Худшими в этом сегменте признаны Румыния и Болгария.
Сообщается, что железнодорожные сети стран оценивали по разным критериям. В частности, по загруженности, безопасности, качеству обслуживания, пунктуальности, стоимости перевозок и т. п.
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