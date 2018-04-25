В «Москва-Сити» появятся установки для борьбы с ветром в 2020 году

Специальные установки для борьбы с ветром на территории делового квартала столицы «Москва-Сити» появятся в 2020 году, рассказал журналистам президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов в рамках конференции «Высотное строительство в России ».

«Безусловно, ветер мешает. Все, что мешает, надо победить. Вопрос приоритетности по сравнению с другими объектами — инженерными, транспортными и т.д. Это не перспектива 2018 года. Эти проекты будут начинаться в 2019 году, а реализовываться — в 2020-м», — сказал Гаврилов.

Ранее заместитель вице-президента ПАО «Сити» Вячеслав Мокшин отмечал, что в настоящее время по этому вопросу ведутся консультации с архитекторами.

«Теоретически есть решения, которые уже реализованы в международных деловых районах. Например, ставится специальный лабиринт из стёкол, которые фактически рассекают ветер. Есть определённые навесные конструкции, которые снижают дискомфорт от осадков. Яркий пример — Ля Дефанс (в Париже. — RNS), у них тоже достаточно ветрено», — сказал Мокшин.

По его словам, могут быть приняты решения не для всего комплекса, а отдельных участков, на которых находится больше всего людей. «Никакой суперстройки: просто локальные решения, которые позволяют в конкретном месте людям чувствовать себя комфортнее», — отмечал он.