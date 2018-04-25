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Тайна, покрытая мраком: череп, найденный прошлым летом на дне Городского пруда, принадлежал женщине
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Тайна, покрытая мраком: череп, найденный прошлым летом на дне Городского пруда, принадлежал женщине 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Стали известны некоторые детали о жуткой находке, сделанной в прошлом году на дне Исети, которое осушили для реконструкции Макаровского моста. Тогда один из горожан наткнулся на покрытый грязью череп, лежавший среди пивных банок, автомобильных покрышек и прочего мусора.
Череп увезли полицейские, а позже передали его следственному комитету, чтобы те провели экспертизу и выяснили, кому он принадлежит.
— К сожалению, принадлежность черепа установить не удалось, — рассказали в Следственном комитете, — по заключению судебно-медицинского исследования, останки принадлежали женщине 40–55 лет. На черепе были обнаружены дефекты костной ткани в теменной и затылочной областях, которые образовались от зубов животных. Поскольку повреждений свода и основания черепа обнаружено не было, эксперты не установили какого-либо травматического отчленения его от тела.
Белым пятном в этой истории осталась и внешность умершей, а также давность её смерти. То есть череп может быть и эхом «лихих девяностых», и результатом несчастного случая. Но поскольку криминальной подоплёки в этой истории эксперты не нашли, возбуждать уголовное дело не стали. Похоже, череп так и останется мрачной загадкой Исети.
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