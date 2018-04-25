Чемпионат мира по футболу 2018: все, что нужно знать перед поездкой в Россию

Аргентинцы мечтают съездить на Чемпионат мира, и многие воплотят свою мечту в жизнь. В среду стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018, и больше всего билетов, после русских, купили аргентинцы. По данным ФИФА, число купленных ими билетов равняется 7740.

Калининграде, Казани, Краснодаре, Сочи, Волгограде и Саранске. Россия , самая большая страна в мире, является одним из важнейших туристических направлений и проводит ЧМ впервые. На ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча в 11 городах: Екатеринбурге Москве , Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре

Перед поездкой в Россию нужно знать несколько правил. Компания «Ассист Кард» (Assist Card) составила путеводитель для аргентинцев со всей необходимой информацией.

Основная информация

— Для въезда в Россию аргентинцам не нужна виза.

— Для поездки на ЧМ в России, в отличие от предыдущего ЧМ, проходившего в Бразилии , не требуются вакцинирование.

— Российской валютой является рубль. Он равен примерно 0,33 аргентинским песо.

— Государственным языком является русский.

Что нельзя пропустить

— Кремль и Сандуновские бани.

— Храм Василия Блаженного на Красной площади.

— Золотое кольцо России, в которое входят старинные русские города к северо-востоку от Москвы.

— Транссибирская магистраль.

— Русский балет.

Русские обожают разговоры про культуру, поэтому до поездки мы рекомендуем иностранцам хотя бы кратко ознакомиться с историей и культурой России.

Чаевые

— В ресторанах — 10-15% от общего счета.

— В барах давать чаевые не принято.

— В гостиницах — 60 рублей (примерно 20 аргентинских песо) за чемодан.

— В такси принято округлять сумму. Советуем договориться с водителем о цене до того, как сесть в машину.

— Туристическим гидам — 300 рублей (примерно 100 аргентинских песо) за полный день.

Правила поведения за столом

— Нож держат в правой руке, вилку — в левой.

— Руки всегда держат на столе, даже когда не пользуются приборами.

— Приборы оставляют в центре тарелки, когда закончили еду.

— Водку пьют безо льда или каких-либо добавок. Когда вы допьете, хозяева наполнят стакан. Если вы больше не хотите, просто не допейте до конца.

Еда, которую стоит попробовать

— Икра.

— Бефстроганов.

— Блины.

— Копченый лосось.

— Борщ.

— Водка.

— Квас — кислый напиток на основе брожения картофеля или свеклы.

— Ржаной хлеб.

Приветствия

— Чаще всего здороваются, пожимая руку.

— Женщины могут три раза поцеловаться в щечку.

— Русские, как известно, народ не всегда улыбчивый, но они могут здороваться с представителями того же пола сердечными объятиями.

Как избежать проблем со здоровьем

Матчи будут разыгрываться в разных городах, с разными климатическими условиями. Температура может варьироваться от 10° до 30° C. К тому же, в такой огромной стране, как Россия, длительные перемещения между городами могут создавать определенные неудобства. Только Москву (где пройдет первый матч) и Санкт-Петербург (третий матч) разделяют более 700 километров пути. Поэтому следует принять во внимание следующее:

— Пройти медицинский осмотр до поездки. Элиана Рейес (Eliana Reyes), врач-специалист в компании по страхованию туристов «Ассист Кард», говорит: «Путешествие на другой конец земли, в страну с таким разнообразным климатом, является отличным поводом пройти обследование, ведь оно поможет предотвратить проблемы со здоровьем или справиться с хроническими заболеваниями при перемене климата и питания».

— Носить аптечку. Элиана Рейес говорит: «Это особенно важно, если вы путешествуете с детьми или если у вас такие хронические заболевания, как астма или гастрит, которые требуют постоянного лечения». Препараты для лечения хронических заболеваний нужно иметь в достаточном количестве и желательно с рецептом лечащего врача, на случай неожиданной потери лекарства.

— Не переедать. Возможно, при попадании в холодный климат России, возникнет желание попробовать всю ее разнообразную кухню, однако рекомендуется есть небольшими порциями. Первые три дня являются ключевыми для урегулирования новой диеты в условиях смены часовых поясов. Не забывайте много пить.

— В городах, где будут проходить матчи, разница во времени с Аргентиной составит примерно 6 часов. При джетлаге рекомендуется спать минимум 4 часа подряд, чтобы внутренние часы смогли подстроиться под новый часовой пояс.

— Отдавать предпочтение удобной одежде. Путешествие — это всегда испытание для тела. Поэтому стоит взять с собой базовые легкие и теплые вещи, не сковывающие движение. Сейчас можно найти вещи, хорошо сохраняющие температуру тела и не занимающие при этом много места.